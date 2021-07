Dây chuyền gia công vaccine Sputnik V tại Việt Nam

Dán nhãn xong, các chuyên viên đưa vaccine vào cấp đông ở nhiệt độ từ -2 đến -23 độ C, dừng cấp đông đến khi đủ -23 độ C. Đây là điểm khác biệt so với quy trình sản xuất các vaccine sẵn có của Vabiotech.