AnhCựu danh thủ David Beckham gây chú ý với fan khi khoe mẻ mứt mận tự làm tại điền trang ở Cotswolds.

Hôm 6/9 trên Instagram cá nhân, cựu cầu thủ quay cảnh đun nồi mận, nói đùa với vợ: "Em yêu, mận đang sôi rồi đấy". Beckham còn đăng ảnh chụp số quả mận cùng nhiều nông sản trong vườn.

David Beckham tự làm mứt David Beckham tự tay nấu mứt mận. Video: Instagram Victoria Beckham

Trên các diễn đàn mạng xã hội, hình ảnh David Beckham nấu mứt thu hút bình luận. Nhiều người hâm mộ nói thích thú khi thấy cựu danh thủ từng là biểu tượng sân cỏ giờ lại trở thành ông bố đảm đang trong căn bếp. Một số khán giả cho rằng Victoria may mắn khi có chồng vừa giỏi chơi bóng, vừa khéo léo việc bếp núc.

David thường xuyên cập nhật về cuộc sống điền viên trên trang cá nhân. Vợ chồng anh chia sẻ nhiều đoạn video, hình ảnh thu hoạch cà rốt, nhổ hành tây, bí ngòi, tưới cây trong khu vườn. Anh từng gây chú ý với video thăm trang trại buổi sáng, khoe đàn gà và các loại rau củ trồng theo phương pháp hữu cơ hồi tháng 9/2024.

David Beckham thu hoạch mận trong vườn nhà David Beckham thu hoạch mận trong vườn, khen mận nhà anh trồng rất ngọt. Video: Instagram Victoria Beckham

Theo DailyMail, các video chia sẻ cuộc sống của vợ chồng Vic-Beck diễn ra trong bối cảnh gia đình vướng tin đồn rạn nứt. Vợ chồng con trai lớn Brooklyn liên tục vắng mặt trong các buổi tụ họp của cả nhà, phớt lờ các dịp quan trọng như sinh nhật bố mẹ, David Beckham nhận tước Hiệp sĩ. Anh cũng vắng mặt trong tiệc sinh nhật 23 tuổi của em trai Romeo tại London (Anh), hôm 1/9.

Hồi tháng 8, vợ chồng Brooklyn tổ chức "hôn lễ thứ hai", gây chú ý vì không có sự xuất hiện của đàng trai trong tất cả hình. Theo The Sun, Beck-Vic và những người con còn lại không được mời, chỉ biết sự kiện diễn ra nhờ Internet. Trang tin cho rằng buổi lễ là dấu hiệu Brooklyn "rời bỏ" gia đình ruột thịt. Trước đó, vợ chồng Vic-Beck thi thoảng nhấn thích hình ảnh, video nấu ăn, làm việc của con trai trừ những tấm chụp cùng con dâu.

Điền trang của gia đình Beckham thuộc vùng ngoại ô Cotswolds (Anh) trị giá 12 triệu bảng (hơn 420 tỷ đồng). Năm 2016, vợ chồng mua khu vực này và cải tạo thành nơi nghỉ dưỡng cuối tuần. Ngoài vườn, họ xây dựng sân bóng đá, hồ bơi, phòng tập thể dục, khu vực ăn BBQ.

David Beckham cùng đàn chó của anh trong khu điền trang ở Cotswolds. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Mùa hè năm 2020, ông bố bốn con giới thiệu đam mê mới - nuôi ong - trên mạng xã hội. Anh thường đăng hình thu hoạch mật một mình hoặc cùng các con, chia sẻ kiến thức chăm sóc ong với người theo dõi. Năm 2023, cựu tiền vệ tặng vua Charles III một hũ mật ong nhà làm tại một sự kiện. Đầu tháng 6/2024, David tiết lộ anh và nhà vua trao đổi mẹo nuôi ong khi cả hai có buổi gặp tại nhà riêng của quốc vương, trước khi cựu tuyển thủ được bổ nhiệm làm đại sứ quỹ từ thiện hoàng gia King's Foundation, theo Independent. Ngoài ong, David Beckham nuôi gà sau khi được vợ tặng đàn gia cầm vào Giáng sinh năm 2023.

David Beckham lấy mật ong Cựu cầu thủ David Beckham lấy mật ong. Video: Instagram David Beckham

David Beckham, 50 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013 ở tuổi 38. David từng đóng vai khách mời trong nhiều phim. Ngoài ra, anh được các tạp chí đánh giá là một trong những ngôi sao có gu mặc thời trang đẹp nhất nước Anh.

Giữa tháng 6, David Beckham được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ. Vinh dự này giúp anh có thêm chữ Sir vào trước tên - Sir David Beckham. Vợ anh, Victoria được gọi là Lady Beckham.

Vợ chồng danh thủ lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United năm 1997. Sau 25 năm kết hôn, cặp sao có bốn con gồm Brooklyn, Romeo, Cruz, và Harper. Gia đình thường chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau, được người hâm mộ đánh giá là một trong những cặp hạnh phúc bậc nhất làng giải trí.

Cát Tiên (theo DailyMail)