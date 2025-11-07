Đau lưng thông thường và do ung thư khác nhau thế nào

Đau lưng thông thường giới hạn ở một vùng cụ thể, có xu hướng giảm khi nghỉ ngơi, còn đau do ung thư có thể kéo dài, đi kèm với nhiều triệu chứng khác.

Đau lưng thường do tư thế xấu, ngồi nhiều giờ, kinh nguyệt, mang thai hoặc thay đổi nội tiết tố, ngủ không đúng cách, chấn thương lưng... Nhưng đôi khi nó có thể không chỉ là vấn đề về căng cơ mà có thể cảnh báo bệnh lý như ung thư. Dưới đây là một số dấu hiệu giúp bạn phân biệt giữa đau lưng thông thường và do ung thư.

Đau lưng thông thường ít kéo dài

Hầu hết các cơn đau lưng giữa, lưng dưới xuất phát từ cơ hoặc dây chằng, vốn là hậu quả của tư thế khom lưng, nâng vật nặng hoặc chuyển động đột ngột khó khăn. Đôi khi, cơn đau cũng bắt nguồn từ các vấn đề như thoái hóa đĩa đệm hoặc viêm khớp cột sống. Trong trường hợp cơn đau chỉ giới hạn ở một vùng cụ thể, nó có xu hướng giảm khi nghỉ ngơi hoặc vận động nhẹ nhàng và không tăng nặng vào ban đêm.

Người bệnh có thể cảm thấy cứng hoặc đau nhức nhưng các dấu hiệu khác như tê, yếu... thường không xuất hiện. Đau lưng do cơ học là loại phổ biến nhất và các phương pháp điều trị bảo tồn như kéo giãn đúng cách, liệu pháp nhiệt và thuốc giảm đau không kê đơn thường có hiệu quả. Nếu cơn đau xuất hiện sau chấn thương và cải thiện dần trong vài ngày đến vài tuần thì ít có khả năng là do ung thư gây ra.

Đau lưng do ung thư thường đi kèm một số dấu hiệu

Khi cơn đau tăng cường vào ban đêm hoặc bùng phát khi nằm yên, nó có thể báo hiệu một vấn đề nào đó ngoài đau nhức cơ thông thường. Cơn đau thường dữ dội, dai dẳng, không giảm và việc nghỉ ngơi hoặc thay đổi tư thế ít khi có tác dụng giảm đau.

Các dấu hiệu cảnh báo khác có thể xuất hiện bao gồm sụt cân, mệt mỏi dai dẳng, sốt, ngứa ran hoặc yếu ở tay hoặc chân và mất kiểm soát bàng quang, ruột đột ngột. Nhìn chung, những biểu hiện này có thể chỉ ra khối u đang chèn ép tủy sống hoặc dây thần kinh.

Ung thư có thể gây đau lưng như thế nào

Đau lưng liên quan đến ung thư thường xuất hiện khi khối u chèn ép hoặc thậm chí xâm lấn vào khung xương của cột sống, rễ thần kinh hoặc chính tủy sống. Khi khối u ăn mòn đốt sống, gãy xương hoặc biến dạng có thể xuất hiện, dẫn đến cơn đau thường tăng dần theo thời gian.

Khi dây thần kinh bị chèn ép, người bệnh gặp các cơn đau nhói, nóng rát lan xuống cánh tay hoặc chân, đôi khi kèm theo cảm giác ngứa ran, tê bì hoặc mất sức. Một số loại ung thư có thể xâm lấn màng não - màng lót não và tủy sống, gây ra rối loạn chức năng thần kinh, đau đớn. Khi xương bị phá hủy, canxi sẽ tràn vào máu, thường gây ra các triệu chứng dai dẳng, đau nhói cùng hàng loạt các triệu chứng toàn thân.

Các loại ung thư thường gây đau lưng

Nhiều loại ung thư có thể biểu hiện bằng cơn đau ở giữa lưng, do chúng bắt nguồn gần cột sống hoặc di căn vào cột sống. Các khối u phát sinh trong chính cột sống, dù là thứ phát, đều đặc biệt đáng kể vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến xương và dây thần kinh. Ung thư phổi, ung thư vú, đa u tủy và các bệnh lý ác tính đường tiêu hóa như ung thư dạ dày hoặc đại tràng, đều có thể gây đau lưng bằng cách xâm lấn hoặc chèn ép các cấu trúc. Ung thư tuyến tụy cũng có thể gây đau khi liên quan đến dây thần kinh. Di căn xương từ các loại ung thư này có thể dẫn đến đau dữ dội, gãy xương cùng các triệu chứng thần kinh cần được điều trị khẩn cấp.

Nếu cơn đau lưng ngày càng dai dẳng, tăng nặng hơn vào ban đêm hoặc xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như khó ngủ, mất ngủ, sụt cân không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám sớm. Các xét nghiệm hình ảnh như chụp MRI, chụp CT xương, kết hợp với xét nghiệm máu và sinh thiết khi cần thiết giúp xác định vị trí khối u hoặc di căn. Phát hiện sớm bệnh giúp bác sĩ đưa ra kế hoạch điều trị phù hợp.

Bảo Bảo (Theo Times of India)