Dầu Iran vẫn di chuyển qua eo biển Hormuz

Số liệu theo dõi tàu biển cho thấy dầu thô Iran vẫn đang đi qua eo biển Hormuz với tốc độ gần như bình thường - hơn 1 triệu thùng mỗi ngày.

Ngày 11/3, Reuters trích phân tích của TankerTrackers.com cho thấy Iran đã xuất khẩu khoảng 13,7 triệu thùng dầu thô kể từ khi Israel và Mỹ bắt đầu tấn công nước này hôm 28/2.

Trong khi đó, hãng dữ liệu Kpler ước tính lượng xuất khẩu dầu của Iran trong 11 ngày đầu tháng 3 cao hơn, khoảng 16,5 triệu thùng.

Việc này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu của các nước Vùng Vịnh khác giảm mạnh gần 2 tuần qua. Đáp trả cuộc tập kích của Israel và Mỹ, Iran đã tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Trung Đông. Việc này khiến các tàu không thuộc Iran gần như phải ngừng di chuyển qua tuyến này và các nước sản xuất dầu trong khu vực phải giảm sản lượng.

Các tàu dầu ở vùng biển gần Eo biển Hormuz ngày 11/3. Ảnh: Reuters

Việc Iran vẫn có thể xuất khẩu dầu mà không ghi nhận vụ chặn bắt nào trái ngược hoàn toàn với chiến dịch của Mỹ tại Venezuela năm ngoái. Khi đó, Washington áp đặt phong tỏa và bắt giữ các tàu cố ra vào vùng biển Venezuela.

"Tôi khá bất ngờ, bởi Mỹ từng bắt giữ các tàu liên quan đến Venezuela tháng 12 năm ngoái, nhưng lại không triển khai chiến dịch tương tự trước khi bắt đầu cuộc xung đột này", David Tannenbaum - một giám đốc tại công ty tư vấn Blackstone Compliance Services cho biết.

Matias Togni - nhà phân tích dầu và vận tải tại Next Barrel cho rằng Mỹ lo ngại việc ngăn tàu chở dầu liên quan đến Iran có thể kích hoạt thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

James Lightbourn - nhà sáng lập Cavalier Shipping nhận định chừng nào Iran vẫn đưa được tàu của mình đi qua khu vực này, họ sẽ giữ eo biển Hormuz mở phần nào. "Nếu Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu, Iran có thể đóng hoàn toàn eo biển", Lightbourn nói.

Dữ liệu từ TankerTrackers.com và Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô của Iran giai đoạn 28/2-11/3 tương đương 1,1-1,5 triệu thùng mỗi ngày. Năm ngoái, xuất khẩu trung bình của nước này đạt 1,69 triệu thùng mỗi ngày, theo Kpler.

Tốc độ xuất khẩu có thể tăng trong những ngày tới. Nhiều siêu tàu dầu vẫn đang bốc hàng tại đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu của Iran, theo hình ảnh vệ tinh được TankerTrackers.com phân tích. Trước khi xung đột nổ ra, Iran đã tăng xuất khẩu lên khoảng 2,17 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 2.

Kể từ ngày 28/2, 6 tàu chở dầu thô đã rời Iran, theo phân tích của Kpler và Lloyd’s List Intelligence. Hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cũng đã rời nước này ngày 7/3 sau khi bốc hàng, Reuters trước đó đưa tin.

Một phân tích khác cho thấy ít nhất 11 triệu thùng dầu thô được vận chuyển khỏi Iran. Trong đó, 4 siêu tàu dầu mang theo khoảng 8 triệu thùng đã tới vùng biển quanh Singapore.

Hà Thu (theo Reuters)