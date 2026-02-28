Xuất khẩu dầu của Iran tăng vọt trước khi bị tấn công

Tháng này, lượng dầu thô Iran được chất lên các tàu cao nhất kể từ năm 2018, khi rủi ro địa chính trị ngày càng tăng.

Hãng dữ liệu Kpler cho biết lượng dầu thô và khí ngưng tụ của Iran được đưa lên các tàu tuần trước đạt gần 27 triệu thùng, gần gấp 3 lần mức trung bình thời gian qua. Trong tháng này, mỗi ngày có khoảng 2,3 triệu thùng dầu thô Iran được chất lên tàu, tăng 50% so với trung bình 3 tháng trước đó.

Nếu tốc độ hiện tại được duy trì, đây sẽ là tháng xuất khẩu dầu thô mạnh nhất của nước này kể từ năm 2018 - thời điểm trước khi các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân bị tái áp đặt.

Tàu dầu đi qua Eo biển Hormuz tháng 12/2018. Ảnh: Reuters

Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày trước khi Iran bị Israel tấn công. Ngày 28/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố phát động "tấn công phủ đầu" nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đăng video trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố Mỹ bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran. Đáp trả, Tehran thông báo đang chuẩn bị đòn trả đũa mạnh mẽ.

Vòng đàm phán gần nhất giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân Iran kết thúc hôm 26/2 tại Geneva, Thụy Sĩ, nhưng không đạt bất kỳ đột phá nào. Trước đó, Iran từng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tấn công, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 25% lượng dầu thô bằng đường biển và 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Iran có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ ba thế giới, với 209 tỷ thùng, theo số liệu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Họ cũng là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong tổ chức này, với 3,3 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 3% nhu cầu toàn cầu.

Trong khi đó, lượng dầu Iran cất trữ ngoài khơi tiếp tục tăng. Kpler ước tính kho dầu nổi của Tehran đã lên mức kỷ lục gần 200 triệu thùng, do hoạt động bốc xếp tăng và nhu cầu từ Trung Quốc - khách mua lớn nhất của Iran - suy yếu. Năm nay, lượng nhập khẩu dầu thô và khí ngưng tụ Iran của Trung Quốc đạt trung bình 1,2 triệu thùng một ngày, giảm 14% so với năm ngoái, theo dữ liệu của Kpler.

Hà Thu (theo WSJ, Reuters)