Dấu hỏi lớn cho tương lai quyền Anh của Joshua

Sau khi chứng kiến cái chết của hai người bạn thân trong vụ tai nạn xe kinh hoàng ở Sagamu, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Anthony Joshua đứng trước ngã rẽ lớn của sự nghiệp.

Sagamu sẽ chẳng phải điểm đến lý tưởng cho số đông. Thành phố này nghèo khó, thậm chí so với tiêu chuẩn vùng nông thôn Nigeria, và từng chứng kiến ba ngân hàng bị đốt cháy năm 2023 trong làn sóng biểu tình vì khan hiếm tiền mặt.

Nhưng với Anthony Joshua, người vừa thắng knock-out trong trận quyền Anh gây tranh cãi với Jake Paul và nhận khoản thù lao 92,5 triệu USD, nơi đây đã trở thành "quê hương tâm linh". Anh không chỉ có hình xăm bản đồ Nigeria trên vai phải, thừa hưởng từ dòng máu cha mẹ, mà còn là chắt nội của một hoàng tử Yoruba.

Anthony Joshua bị thương nhẹ, trong khi Latif Ayodele (phải) và Sina Ghami (trái) tử vong trong tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nigeria ngày 29/12.

Vậy mà nơi mang lại hạnh phúc tinh khiết nhất giờ lại trở thành bối cảnh của bi kịch tột cùng. Ngày 29/12, Joshua chứng kiến hai người bạn thân nhất, Sina Ghami và Kevin "Latif" Ayodele, tử vong khi xe của họ đâm vào đuôi một chiếc xe tải đang dừng trên đường cao tốc Lagos-Ibadan, không xa nút giao Sagamu.

Sina Ghami và Ayodele đều là nhân vật thân tín với Joshua. Ghami là HLV thể lực và phục hồi chấn thương, đồng thời là đồng sáng lập Evolve Gym tại London. Anh từng làm việc với các VĐV trong NFL, NBA và đội bóng bầu dục Michigan State University, chuyên môn hóa về chấn thương cơ xương và bài tập sửa sai.

Ayodele là HLV cá nhân và VĐV thể hình, đồng thời tham gia các dự án từ thiện như Spot Project tại Gambia, giúp trẻ em nghèo có cơ sở vật chất học tập và dụng cụ thể thao tốt hơn. Cả Ghami và Ayodele được tuyên bố tử vong ngay tại hiện trường.

Anthony Joshua sau vụ tai nạn.

Joshua may mắn chỉ bị thương nhẹ và được điều trị tại một bệnh viện địa phương, nhưng những video ghi lại cảnh anh được kéo ra khỏi xe vẫn gây ám ảnh. Thay vì có xe cứu thương kịp thời, xung quanh chỉ là đám đông đứng quay phim bằng điện thoại.

Sự nghèo đói ở vùng Sagamu là cực điểm, và ở đó, ngay cả tài sản cùng quyền lực khổng lồ của Joshua cũng không đảm bảo anh được can thiệp y tế nhanh chóng. Các báo cáo ban đầu cho thấy tài xế - người lái Lexus SUV mà Joshua ngồi ghế sau - chịu trách nhiệm, trong khi quan chức an toàn giao thông Shehu Mohammed cảnh báo: "Tránh vượt ẩu, chạy quá tốc độ hoặc coi thường luật giao thông". Nhưng trong trường hợp này, việc xác định lỗi là vô cùng khó khăn, bởi chất lượng lái xe trên tuyến đường này vốn tệ hại đồng đều.

Hành trình từ Lagos đến Sagamu vốn được xem là thử thách lớn, với đường sá hỗn loạn và thiếu kiểm soát. Động vật đi lạc, ổ gà chết người, các trạm thu phí trá hình, cộng với việc xe cộ vượt trái, vượt phải không báo hiệu, tạo nên một môi trường giao thông gần như vô luật lệ. Trong bối cảnh này, mọi cáo buộc về tốc độ hay sai sót lái xe cần được đặt trong tổng thể chất lượng đường và điều kiện thực tế.

Anthony Joshua được giải cứu khỏi đống đổ nát trước khi được đưa đến bệnh viện.

Hiện tại, mối quan tâm hàng đầu là sức khỏe Joshua và gia đình hai nạn nhân xấu số. Nhưng câu hỏi lâu dài đặt ra là liệu võ sĩ 36 tuổi có thể tiếp tục thi đấu quyền Anh? Khi vừa chứng kiến hai người thân thiết tử vong trong tai nạn kinh hoàng, anh sẽ tiếp tục thi đấu trong môn thể thao vốn gắn liền với bạo lực, hay chỉ vì nghĩa vụ để tôn vinh những người đã khuất? Tai nạn này - gây sang chấn tâm lý lớn hơn bất kỳ thất bại nào trong sự nghiệp - hoàn toàn có thể khiến Joshua cân nhắc treo găng.

Trong suốt sự nghiệp, bên cạnh sự tự tin, Joshua từng bộc lộ sự tự nhận thức sâu sắc. Anh nói: "Chúng ta đều sẽ chết một ngày nào đó, nên đừng quá vướng vào những thứ vớ vẩn và hào nhoáng. Hãy sống trọn vẹn, vì bạn không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bệnh tim, chiến tranh, dịch bệnh có thể ập đến bất cứ lúc nào, nên hãy tận hưởng từng ngày".

Chẳng ai ngờ những lời ấy lại trở nên chính xác đến mức ám ảnh. Ngày 29/12, Joshua đăng video chơi bóng bàn với Ayodele ở Nigeria. Chỉ vài giờ sau, Ayodele tử vong dưới sức mạnh của cú va chạm, còn Joshua nằm choáng váng trong xe.

"Lựa chọn trước mắt anh bây giờ thật đơn giản mà đau đớn: từ bỏ môn thể thao đã định hình cuộc đời, hay tiếp tục sống theo triết lý trân trọng từng khoảnh khắc? Dù quyết định ra sao, hy vọng duy nhất là anh làm điều đó vì những lý do đúng đắn - sau khi một lần nữa nhận ra rằng sự sống ngắn ngủi và đầy rẫy bất trắc", báo Anh Telegraph bình luận.

