Anthony Joshua thoát chết trong vụ tai nạn xe hơi

NigeriaCựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Anthony Joshua chỉ bị thương trong tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người bạn tử vong tại Nigeria.

Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Lagos - Ibadan, tuyến đường dài khoảng 127 km nối hai thành phố lớn của Nigeria, vào khoảng 11h ngày 29/12. Đây được xem là một trong những con đường nguy hiểm nhất Nigeria.

Theo cảnh sát giao thông, chiếc Lexus SUV chở Joshua đã đâm vào một xe tải đang dừng bên đường. Võ sĩ người Anh chỉ bị thương nhẹ, trong khi hai người khác thiệt mạng, được xác định là Latif Ayodele và Sina Ghami.

Hiện trường vụ tai nạn, với Anthony Joshua ngồi chiếc xe bên phải. Ảnh: Telegraph

Joshua ngồi trên chiếc Lexus cùng ba người khác, trong khi đội an ninh đi theo bằng một xe riêng phía sau. Cơ quan an toàn giao thông cho biết chiếc Lexus được cho là chạy quá tốc độ, mất lái khi vượt xe khác và lao vào xe tải.

Chính quyền bang Ogun xác nhận Joshua "thoát chết trong gang tấc" và cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy hai nạn nhân tử vong là người nước ngoài. Joshua và tài xế đã được lực lượng an ninh đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đi điều trị.

Trong thông cáo, người phát ngôn chính quyền bang Ogun bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. "Đây là một sự cố đau lòng với tổn thất lớn về sinh mạng. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với các gia đình mất người thân và cầu chúc những người bị thương sớm hồi phục", thông cáo nêu.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc, xác nhận có ít nhất một công dân Anh liên quan và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự nếu được yêu cầu.

Lực lượng An toàn Đường bộ Liên bang Nigeria (FRSC) nhận định nguyên nhân chính của tai nạn là chạy quá tốc độ và vượt sai quy định - những vi phạm phổ biến dẫn tới các vụ tai nạn chết người trên đường cao tốc nước này. Giới hạn tốc độ trên đoạn đường xảy ra tai nạn là khoảng 80 km/h.

Anthony Joshua 'thoát chết trong gang tấc' trong vụ tai nạn xe hơi Anthony Joshua sau vụ tai nạn.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Joshua không mặc áo, có vẻ choáng váng và đau đớn tại hiện trường. Một số video khác ghi lại cảnh hai thi thể nằm trên mặt đường sau va chạm.

Một nhân chứng nói với báo Punch rằng đoàn xe gồm hai ôtô, trong đó Joshua ngồi ở ghế sau xe Lexus. Người dân và các nhân chứng đã tham gia cứu hộ trước khi lực lượng chức năng tới nơi.

Người đại diện Eddie Hearn chia sẻ với báo Anh Sportmail: "Tôi đang đi nghỉ cùng gia đình và vừa nhận được tin về vụ việc. Chúng tôi đang cố liên lạc với Anthony. Từ những hình ảnh tôi thấy, anh ấy có vẻ ổn. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có thông tin mới".

Anthony Joshua (phải) ra đòn trong trận gặp Jake Paul tại Miami, Mỹ, ngày 20/12/2025. Ảnh: Reuters

Tai nạn xảy ra chỉ vài ngày sau khi Joshua hạ knock-out Youtuber Jake Paul tại Miami, trận đấu thu hút hơn 30 triệu lượt xem trên Netflix. Jake Paul sau đó gửi lời chia buồn, khẳng định "mạng sống quan trọng hơn quyền Anh".

Joshua có nguồn gốc gia đình tại Sagamu, bang Ogun, và từng theo học tại một trường nội trú gần khu vực xảy ra tai nạn trước khi trở lại Anh năm 12 tuổi.

Joshua từng là võ sĩ hạng nặng hàng đầu, gây tiếng vang khi thắng knock-out kỹ thuật "Tiến sĩ búa thép" Wladimir Klitschko năm 2017 và được kỳ vọng sẽ đánh trận thống nhất cả bốn chiếc đai hạng nặng danh giá nhất với đồng hương Tyson Fury. Nhưng những năm qua, sự nghiệp của Joshua đi xuống, trong đó có hai thất bại liền dưới tay võ sĩ Ukraine Oleksandr Usyk và mất danh hiệu.

Hồng Duy (theo Telegraph)