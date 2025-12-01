Dấu hiệu thầm lặng cảnh báo thận yếu

Ngoài thay đổi về nước tiểu, các dấu hiệu như mệt mỏi, ngứa da, khó ngủ, sưng mắt và mắt cá chân có thể cảnh báo chức năng thận đang suy giảm.

Bệnh thận mạn tính ở giai đoạn đầu có rất ít triệu chứng. Người bệnh có thể không nhận ra cho đến tình trạng khi tiến triển nặng. Điều trị bệnh thận tập trung vào làm chậm sự tiến triển của tổn thương thận, thường bằng cách kiểm soát nguyên nhân. Bệnh thận mạn tính có thể tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối, đe dọa tính mạng. Nhận biết các dấu hiệu sớm có vai trò rất quan trọng để điều trị hiệu quả, tránh các biến chứng lâu dài.

Thiếu năng lượng hoặc khó tập trung

Mệt mỏi, thiếu năng lượng hoặc khó tập trung có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh thận. Chức năng thận suy giảm đáng kể có khả năng dẫn đến tích tụ độc tố cùng tạp chất trong máu, gây mệt mỏi, lơ đễnh. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, bệnh thận cũng có thể dẫn đến biến chứng khác là thiếu máu, khiến người bệnh mệt mỏi và kiệt sức.

Da khô và ngứa

Da khô và ngứa thường do thiếu độ ẩm hoặc bệnh ngoài da. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo từ thận. Thận chịu trách nhiệm loại bỏ chất thải và dịch thừa ra khỏi cơ thể, giúp sản xuất hồng cầu, giữ cho xương chắc khỏe đồng thời duy trì lượng khoáng chất cần thiết trong máu. Vì vậy, nếu sự cân bằng này bị phá vỡ có thể biểu hiện bằng da khô, ngứa.

Khó ngủ

Các vấn đề về giấc ngủ thường không nên bỏ qua, vì cũng cảnh báo bệnh thận. Khi thận không lọc đúng cách, chất độc ở lại trong máu thay vì được đào thải qua nước tiểu, làm gián đoạn giấc ngủ. Bên cạnh đó, chất lượng giấc ngủ kém và chứng mất ngủ rất phổ biến ở người bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối. Nếu các vấn đề về giấc ngủ của bạn vẫn tiếp diễn, hãy đi khám sớm để tìm ra nguyên nhân.

Sưng quanh mắt

Nếu dấu hiệu này kéo dài có thể cảnh báo thận đang hoạt động không bình thường. Sưng quanh mắt xảy ra do thận thải một lượng lớn protein vào nước tiểu (protein niệu), thay vì giữ lại trong cơ thể. Dấu hiệu này thường bị bỏ qua và nhiều người cho rằng là do ngủ kém, mệt mỏi, thừa nước...

Sưng mắt cá chân và bàn chân

Dấu hiệu khác cũng cảnh báo suy thận là sưng mắt cá chân, bàn chân, gọi là phù nề, xảy ra do cơ thể giữ nước. Chức năng thận suy giảm dẫn đến tình trạng giữ natri (muối), gây tích tụ dịch, nhất là ở các chi dưới. Sưng ở chi dưới cũng có thể là triệu chứng của nhiều bệnh mạn tính như bệnh tim, bệnh gan cùng các vấn đề tĩnh mạch chân mạn tính.

