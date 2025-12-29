Dấu hiệu sớm cảnh báo sa sút trí tuệ

Người bị sa sút trí tuệ thường gặp khó khăn trong giải quyết vấn đề, thay đổi tâm trạng và vận động, có thể suy giảm thính lực nhiều năm trước khi được chẩn đoán.

Sa sút trí tuệ là thuật ngữ chỉ nhóm rối loạn não bộ gây suy giảm trí nhớ, tư duy, lập luận và khả năng thực hiện hoạt động thường ngày. Nhóm bệnh này bao gồm nhiều loại, phổ biến nhất là Alzheimer, sa sút trí tuệ mạch máu, Parkinson. Biểu hiện sớm có thể kéo dài hàng thập kỷ, âm thầm làm thay đổi chức năng não bộ.

Khó khăn về khả năng nhớ lại

Liên tục quên thông tin gần đây, những ngày quan trọng hoặc lặp lại các câu hỏi có thể là dấu hiệu suy giảm nhận thức, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày. Tình trạng này thường khiến người bệnh phụ thuộc vào gia đình trong các công việc mà trước đây có thể tự thực hiện.

Khả năng giải quyết vấn đề suy giảm

Người bệnh thường gặp khó khăn với các nhiệm vụ nhiều bước, chuyển đổi giữa các công việc hoặc thực hiện nhiều việc cùng lúc. Những người mắc bệnh Alzheimer thường có kết quả kém trong bài kiểm tra giải quyết vấn đề, thời gian phản xạ và khả năng nhớ số liệu nhiều năm trước đó.

Thay đổi khả năng vận động, giữ thăng bằng

Những thay đổi nhỏ về vận động như tốc độ đi bộ chậm hơn, thường xuyên vấp ngã, mất thăng bằng, giảm khả năng vận động nhanh nhẹn là một số dấu hiệu ban đầu của sa sút trí tuệ.

Thay đổi tâm trạng

Người bệnh có thể thu mình, mất hứng thú với hoạt động xã hội hoặc trải qua tâm trạng chán nản kéo dài, đôi khi xuất hiện trước các triệu chứng về nhận thức. Những biểu hiện như trầm cảm nhẹ thực chất có thể phản ánh những thay đổi sớm trong não bộ liên quan đến chứng mất trí nhớ.

Suy giảm thính lực

Khởi phát vấn đề về thính giác hoặc thị lực chưa được điều trị, cùng với suy giảm khả năng nhận thức, có thể cảnh báo mất trí nhớ.

Sai sót trong phán đoán và những sơ suất về tài chính

Những khó khăn này có thể xuất hiện nhiều năm trước khi nhận thấy các vấn đề về trí nhớ. Dấu hiệu bao gồm không thanh toán hóa đơn, đưa ra quyết định tài chính mạo hiểm hoặc mua sắm những món đồ bất thường so với thói quen hàng ngày.

Vấn đề về ngôn ngữ

Người bệnh có thể ngừng giữa cuộc trò chuyện, khó tìm từ hoặc dùng từ không chính xác. Sự gián đoạn này làm cho giao tiếp trở nên khó khăn và gây căng thẳng về mặt cảm xúc.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)