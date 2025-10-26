Dấu hiệu ở tay cảnh báo gan yếu

Đầu móng tay trắng, ngón cong, run rẩy, ngứa dai dẳng có thể là biểu hiện của viêm, gan nhiễm mỡ, xơ gan.

Gan giúp cơ thể giải độc, chuyển hóa, điều hòa hormone. Gan tổn thương hoặc hoạt động kém có thể xuất hiện dấu hiệu ở tay. Nhận biết sớm góp phần ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Ban đỏ ở lòng bàn tay

Lòng bàn tay đỏ, đặc biệt dưới ngón cái hoặc ngón út thường liên quan đến rối loạn chức năng gan vì nồng độ estrogen tăng cao đẫn đến giãn mạch ở bàn tay. Tình trạng ít khi xảy ra ở người khỏe mạnh.

Co thắt Dupuytren (co cứng Dupuytren)

Co cứng Dupuytren liên quan đến tình trạng mô dưới da lòng bàn tay dày lên và co lại dẫn đến ngón tay cong. Tình trạng này phổ biến hơn ở người mắc bệnh gan mạn tính như xơ gan. Bệnh tiến triển dần dần, gây ra các nốt sần hoặc dây chằng trong lòng bàn tay, có thể hạn chế cử động. Yếu tố di truyền, uống rượu, tiểu đường cũng làm tăng nguy cơ.

Móng tay dùi trống

Móng tay dùi trống là tình trạng đầu ngón tay, móng tay bị tròn và to ra. Biểu hiện này thường liên quan đến bệnh gan mạn tính, bệnh lý phổi, tim mạch. Sự thay đổi xảy ra do nồng độ oxy trong máu giảm, dẫn đến những thay đổi ở đầu ngón tay. Khi có biểu hiện này, bạn nên đi khám để xác định chính xác nguyên nhân.

Run tay

Run tay đặc trưng bởi sự co cơ đột ngột, diễn ra trong thời gian ngắn. Tình trạng này thường gặp ở người bệnh mắc bệnh não gan, một biến chứng của bệnh gan nặng.

Ngứa lòng bàn tay

Ngứa dai dẳng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, không phát ban rõ ràng thường là triệu chứng của bệnh ứ mật, tình trạng giảm hoặc ngừng lưu thông mật. Đây là hậu quả của các bệnh về gan như xơ gan, triệu chứng thường nặng hơn về ban đêm.

Móng tay Terry

Đặc điểm là đầu móng tay màu trắng với một dải màu hồng ở gốc móng. Sự thay đổi này có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh xơ gan hoặc bệnh lý khác như suy tim, tiểu đường.

Rối loạn chức năng gan cũng biểu hiện thông qua những biểu hiện toàn thân như:

Vàng da: Tình trạng vàng da, vàng mắt do tích tụ bilirubin.

Dễ bị bầm tím và chảy máu: Gan sản xuất các yếu tố đông máu kém.

Mệt mỏi và suy nhược: Chức năng trao đổi chất giảm dẫn đến mức năng lượng giảm.

Cổ trướng: Sự tích tụ chất lỏng trong ổ bụng do tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

U mạch nhện: Các mạch máu nhỏ giống như mạng nhện dễ nhìn thấy dưới da.

Khi nhận thấy những thay đổi ở tay không rõ nguyên nhân, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Phát hiện sớm những vấn đề về gan giúp điều trị hiệu quả, ngăn ngừa tiến triển thành những tình trạng nghiêm trọng như xơ gan hoặc suy gan.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)