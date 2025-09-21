Móng tay tiết lộ gì về sức khỏe?

Ngón tay dùi trống có thể cảnh báo ung thư phổi, còn móng lõm vào trong như thìa thường do cơ thể thiếu sắt, cần cân bằng dinh dưỡng.

Ngoài mang tính thẩm mỹ, móng tay còn tiết lộ một số vấn đề về sức khỏe. Thông thường nhiều người đều không chú ý, trừ khi chúng bị sứt mẻ, gãy.

Những đốm trắng nhỏ trên móng tay

Chấm trắng nhỏ trên móng tay có thể dấu hiệu của cơ thể thiếu kẽm, nhiễm nấm móng. Trong một số trường hợp, đốm trắng có liên quan đến các bệnh lý tiềm ẩn về gan, thận, phổi hoặc bệnh da liễu như vẩy nến, chàm.

Móng tay dễ gãy

Tình trạng này thường do thiếu biotin (một loại vitamin cần thiết để móng, tóc chắc khỏe) và canxi. Giảm hormone tuyến giáp ảnh hưởng đến quá trình tiết mồ hôi, khiến móng khô, dễ gãy hơn. Hội chứng Raynaud gây hạn chế lưu thông máu đến các đầu ngón tay, làm móng không được nuôi dưỡng đủ. Một số bệnh da như vẩy nến cũng ảnh hưởng đến móng.

Tuy nhiên, các yếu tố lối sống như gội đầu thường xuyên, sử dụng sản phẩm chăm sóc móng sai cách, thời tiết hanh khô cũng dễ khiến móng dễ giòn. Tuổi cao, tác dụng phụ của hóa trị ung thư cũng gây khô và rụng tóc, móng. Nếu móng dễ bị gãy sau khi điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và chăm sóc móng, bạn nên đi khám bác sĩ.

Móng tay dễ gãy thường là dấu hiệu cơ thể thiếu chất. Ảnh: AI

Móng tay dùi trống

Móng tay dùi trống là tình trạng móng tay cong xuống và đầu ngón tay sưng phồng. Đây có thể là dấu hiệu thầm lặng do thiếu oxy trong máu, thường ghi nhận ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phế quản, các vấn đề về tim, bệnh gan. Trong một số trường hợp, ngón tay dùi trống cảnh báo ung thư phổi. Khi có biểu hiện này, bạn nên đi khám để được chẩn đoán, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Móng tay hình thìa

Móng tay lõm vào trong như thìa, thường gặp ở người thiếu sắt; cũng xuất hiện ở người thừa chất sắt hoặc bệnh celiac. Đây là bệnh tự miễn nghiêm trọng, xảy ra ở người có cơ địa di truyền, khi hệ miễn dịch phản ứng với gluten bằng cách tấn công và gây tổn thương ruột non. Tình trạng dẫn đến suy giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, gây tiêu chảy, sụt cân, mệt mỏi.

Móng xuất hiện các đường vân dọc mảnh

Nếu đường vân sâu, rõ nét, kết hợp với móng tay nhợt nhạt có thể do thiếu sắt. Những thay đổi này thường diễn tiến chậm nên ít được chú ý trong thời gian dài.

Móng màu tím

Đây có thể là biểu hiện của nồng độ oxy trong máu thấp, xảy ra ở người bệnh hen suyễn, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, gặp nhiều vấn đề về tim. Đôi khi móng tay đổi màu do thời thiết lạnh.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)