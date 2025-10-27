Dấu hiệu ở chân cảnh báo bệnh

Tĩnh mạch nổi, bắp chân sưng đỏ, vết loét chân không lành có thể cảnh báo bệnh ở tim, thận và mạch máu.

Tĩnh mạch phồng, xoắn

Đây là tình trạng các tĩnh mạch nông bị giãn, xoắn do van tĩnh mạch suy yếu và hồi lưu tĩnh mạch kém. Chúng xuất hiện dưới các đường xanh hoặc phồng dọc theo chân hoặc bàn chân. Tĩnh mạch ngoằn ngoèo là dấu hiệu đặc trưng của bệnh suy giãn tĩnh mạch giai đoạn C2. Theo thời gian, nếu không điều trị, bệnh chuyển nặng, gây đau nhức, đổi màu da.

Sưng cải hai mắt cá chân dai dẳng

Sưng dai dẳng ở cả hai mắt cá chân có thể liên quan đến vấn đề về tim, thận, gan hoặc đôi khi do mang thai. Tình trạng này thường xuất hiện khi tuần hoàn máu chậm lại hoặc áp lực tĩnh mạch tăng cao. Bệnh tĩnh mạch mạn tính gây ra cảm giác nặng nề, trở nên trầm trọng hơn khi đứng hoặc ngồi lâu. Nếu sưng tấy không giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh nên đi khám bác sĩ.

Bàn chân lạnh, nhợt nhạt khi đi bộ

Sự kết hợp này thường chỉ ra tình trạng lưu thông máu kém do bệnh động mạch ngoại biên (PAD). Động mạch hẹp sẽ hạn chế lưu lượng máu, khiến bàn chân lạnh hoặc trông nhợt nhạt. Nếu không được kiểm soát, PAD dễ tiến triển thành những biến chứng nghiêm trọng như vết thương không lành hoặc mất mô.

Bàn chân lạnh khi đi bộ cũng là dấu hiệu cảnh báo bệnh. Ảnh được tạo bởi AI

Bắp chân đỏ, nóng

Đây có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), một cục máu đông trong tĩnh mạch sâu. Những dấu hiệu cảnh báo bao gồm đau một bên, đỏ, sưng do tắc nghẽn tĩnh mạch. Yếu tố nguy cơ bao gồm bất động kéo dài, chấn thương, ung thư, mang thai hoặc rối loạn đông máu di truyền. Vì DVT có thể dẫn đến thuyên tắc phổi, nguy hiểm nên người bệnh nên điều trị sớm.

Vết loét ở ngón chân không lành

Những vết loét không lành ở ngón chân, bàn chân, mắt cá chân thường xuất phát từ lưu lượng máu kém do bệnh động mạch ngoại biên tiến triển. Tuần hoàn máu kém làm cho các mô bị thiếu oxy, chậm quá trình lành thương, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh mạch máu nghiêm trọng, không điều trị kịp thời dễ tiến triển thành hoại tử hoặc mất chi.

Bàn chân sưng tấy

Sưng chân phổ biến, song tình trạng kéo dài không rõ nguyên nhân, thường là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý như:

Bệnh tim: Khi tim không bơm máu hiệu quả, dịch có thể tích tụ ở cẳng chân, bàn chân, gây sưng.

Bệnh gan: Gan giúp điều hòa cân bằng dịch trong cơ thể. Trường hợp cơ quan này hoạt động không bình thường, ứ dịch có thể xảy ra, dẫn đến sưng chân.

Rối loạn chức năng thận: Thận lọc chất lỏng dư thừa khỏi cơ thể. Khi thận không hoạt động tốt, dịch sẽ tích tụ, gây sưng đôi chân.

Chuột rút

Chuột rút là biểu hiện cơ thể thiếu những khoáng chất thiết yếu như:

Vitamin B12: Chất dinh dưỡng cần thiết cho chức năng thần kinh, sức khỏe cơ bắp. Thiếu vitamin B12 dẫn đến co thắt cơ, yếu cơ.

Kali: Nồng độ kali thấp gây ra chuột rút đau đớn vào ban đêm.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)