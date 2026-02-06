Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư vòm họng dễ bị bỏ qua

Đau họng, hôi miệng kéo dài, khàn tiếng hoặc khó nuốt là một trong số những triệu chứng sớm phổ biến của ung thư họng.

Ung thư vòm họng khởi phát tại các mô của vùng họng, bao gồm hầu họng, thanh quản và các cấu trúc lân cận. Mặc dù không phổ biến như một số loại ung thư khác, ung thư họng có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Thách thức lớn nhất của bệnh là các triệu chứng ban đầu thường giống với những vấn đề sức khỏe thông thường như cảm lạnh, nhiễm trùng hoặc trào ngược dạ dày, khiến người bệnh dễ chủ quan và bỏ qua.

Nhận biết sớm, tầm soát kịp thời và duy trì lối sống lành mạnh có thể tăng đáng kể tỷ lệ sống sót và giảm nguy cơ biến chứng về sau.

Thay đổi giọng nói kéo dài

Thay đổi giọng nói là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất, đặc biệt khi ung thư ảnh hưởng đến thanh quản (hộp thanh âm). Khàn tiếng kéo dài trên 2-3 tuần, không giảm dù đã nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc cần được đặc biệt lưu ý. Theo thời gian, ung thư vòm họng có thể làm thay đổi cách phát âm, giọng mũi, nói ngọng hoặc thay đổi âm vang của giọng nói. Những thay đổi này thường diễn tiến từ từ và đôi khi người bệnh không nhận ra.

Ở giai đoạn muộn, một số người thậm chí có thể mất tiếng hoàn toàn. Các vấn đề về giọng thường bị nhầm với cảm cúm hay nói nhiều, vì vậy bất kỳ thay đổi dai dẳng nào cũng cần được kiểm tra y tế sớm.

Khó nuốt

Khó nuốt là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng của ung thư vòm họng. Ban đầu, người bệnh có thể chỉ cảm thấy thức ăn bị mắc ở cổ họng hoặc ngực, sau đó tiến triển thành đau khi nuốt. Lúc đầu khó nuốt thường xảy ra với thức ăn đặc song khi bệnh tiến triển, việc nuốt thức ăn lỏng cũng trở nên khó khăn. Điều này có thể dẫn đến sặc, sợ ăn và sụt cân không chủ ý.

Đau họng dai dẳng, không lành

Khác với đau họng do nhiễm trùng thông thường, đau họng do ung thư thường kéo dài và ngày càng nặng hơn. Cơn đau có thể tăng khi nói, ăn hoặc nuốt, đôi khi chỉ khu trú ở một bên họng. Đau họng không đáp ứng với kháng sinh, viên ngậm hay các biện pháp điều trị thông thường, đặc biệt kéo dài nhiều tuần, cần được kiểm tra kỹ.

Đau tai và nổi hạch cổ

Đau tai không bắt nguồn từ nhiễm trùng tai đôi khi là dấu hiệu của ung thư họng, do khối u kích thích các dây thần kinh lân cận gây đau lan ra vùng tai. Ngoài ra, hạch hoặc khối u ở cổ có thể xuất hiện khi ung thư lan đến các hạch bạch huyết. Những khối này thường cứng, không đau và to dần, khác với hạch viêm do nhiễm trùng thường xẹp đi sau điều trị. Người bị đau tai kéo dài hoặc khối u, hạch bất thường ở cổ cần đi khám sớm.

Khó thở, ho kéo dài

Khi ung thư tiến triển, khối u có thể chèn ép đường thở, gây thở khó, thở rít hoặc thở khò khè. Một số người xuất hiện ho mạn tính, không giảm, thậm chí ho ra máu. Những triệu chứng này ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và giấc ngủ.

Sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi

Sụt cân đột ngột, không chủ ý là dấu hiệu thường gặp của nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư họng. Cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng để chống lại bệnh, dẫn đến giảm cân và mất khối cơ nhanh chóng, nhất là khi người bệnh ăn uống khó khăn do đau hoặc khó nuốt.

Mệt mỏi kéo dài, cảm giác kiệt sức không cải thiện dù đã nghỉ ngơi, cũng là triệu chứng phổ biến. Người sụt cân hoặc mệt mỏi không rõ cần đặc biệt lưu ý.

Hôi miệng kéo dài

Hôi miệng mạn tính là một triệu chứng dễ bị bỏ qua. Các khối u ở họng có thể gây hoại tử mô, nhiễm trùng, rối loạn tiết nước bọt và khó nuốt, từ đó tạo mùi hôi khó chịu. Khác với hôi miệng do thức ăn, hút thuốc hay vệ sinh răng miệng kém, hôi miệng liên quan đến ung thư không cải thiện dù đã đánh răng hay dùng nước súc miệng.

