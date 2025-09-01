Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp

Nồng độ hormone tuyến giáp cao gây sụt cân, nhịp tim nhanh, lo lắng, run rẩy và cổ phình to.

Tuyến giáp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của cơ thể bằng cách sản xuất các hormone như triiodothyronine (T3) và thyroxine (T4). Hormone tuyến giáp kiểm soát các chức năng thiết yếu như trao đổi chất, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, tiêu hóa và tâm trạng. Khi các hormone này quá cao, thường do cường giáp gây ra, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Một trong những triệu chứng dễ nhận thấy nhất của cường giáp là sụt cân nhanh chóng dù chế độ ăn, tập luyện không thay đổi nhiều. Điều này xảy ra do hormone tuyến giáp làm tăng tốc độ trao đổi chất, khiến cơ thể đốt cháy calo với tốc độ nhanh hơn.

Lo lắng, bồn chồn và thay đổi tâm trạng

Hormone tuyến giáp ảnh hưởng đến chức năng não, nếu dư thừa có thể dẫn đến bất ổn cảm xúc, cáu kỉnh, lo lắng dai dẳng. Người bị cường giáp thường có cảm giác bồn chồn hoặc bị choáng ngợp về mặt cảm xúc, việc duy trì trạng thái bình tĩnh trở nên khó khăn.

Không chịu được nhiệt và đổ mồ hôi quá nhiều

Thường xuyên cảm thấy quá nóng, ngay cả trong môi trường máy lạnh hoặc đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường có thể do tuyến giáp hoạt động quá mức. Nó cũng có thể gây ra đổ mồ hôi đêm thường xuyên hoặc khi vận động nhẹ.

Nhịp tim nhanh, không đều

Cường giáp có ảnh hưởng trực tiếp đến tim. Người bệnh có thể cảm thấy tim đập nhanh, lỡ nhịp hoặc đập thình thịch cả khi đang nghỉ ngơi hay ngủ. Cảm giác hồi hộp là kết quả của tình trạng dư thừa hormone tuyến giáp, kích thích tim quá mức. Nếu không được kiểm soát, cường giáp có thể dẫn đến huyết áp cao, rung nhĩ thậm chí suy tim.

Run tay, khó tập trung

Rung nhẹ ở tay hoặc ngón tay là dấu hiệu thần kinh phổ biến của bệnh cường giáp. Người mắc bệnh này cũng khó tập trung, ghi nhớ thông tin hoặc duy trì sự tỉnh táo. Những triệu chứng này là do hệ thần kinh bị kích thích quá mức bởi nồng độ hormone tăng cao. Nó có thể ảnh hưởng đến các công việc hàng ngày nhất là trong công việc, học tập.

Sưng hoặc phì đại ở vùng cổ

Phần cổ sưng lên có khả năng do tuyến giáp đang phì đại - một tình trạng được gọi là bướu cổ. Người bệnh cũng cảm thấy cổ họng bị căng tức hoặc khó nuốt.

Những thay đổi ở mắt

Người mắc bệnh cường giáp có thể bị lồi mắt. Điều này là do các mô xung quanh mắt bị viêm và sưng, đẩy mắt về phía trước. Các triệu chứng có thể bao gồm khô mắt, kích ứng, cảm giác cộm hoặc nhìn đôi.

Mệt mỏi, yếu cơ, khó thở

Tình trạng này xảy ra do các hệ thống trong cơ thể bị quá tải. Mô cơ có thể bị phá vỡ nhanh hơn, dẫn đến mệt mỏi, mất sức, thậm chí khó thở khi thực hiện các công việc đơn giản như leo cầu thang hoặc xách đồ.

Tóc mỏng, thay đổi kết cấu da

Hormone tuyến giáp dư thừa làm gián đoạn chu kỳ phát triển bình thường của tóc, dẫn đến rụng tóc, tóc mỏng hơn. Da cũng có thể trở nên ẩm ướt, đổ mồ hôi nhiều. Những thay đổi này là kết quả của quá trình trao đổi chất tăng cao và tốc độ thay thế tế bào ở da, nang tóc tăng lên.

Bảo Bảo (Theo Times of India)