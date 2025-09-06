Dấu hiệu bệnh dại cần lưu ý sau khi bị động vật cắn

Các triệu chứng như ngứa ran quanh vết cắn, sốt, khó nuốt và chảy nước dãi xuất hiện sau khi bị động vật cắn, có thể cảnh báo bệnh dại giai đoạn đầu.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm do virus, có thể tấn công hệ thần kinh gây tử vong. Bệnh thường lây lan qua vết cắn hoặc vết cào từ động vật bị nhiễm bệnh như chó, mèo, dơi hoặc các động vật có vú hoang dã khác. Virus có thể tiềm ẩn trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nhưng các dấu hiệu ban đầu có thể xuất hiện và tiến triển nhanh chóng. Chăm sóc y tế kịp thời, bao gồm cả tiêm vaccine sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh, có vai trò rất quan trọng vì bệnh dại có thể phòng ngừa được.

Dưới đây là 6 dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh dại không nên bỏ qua nếu đã tiếp xúc với động vật có khả năng bị nhiễm bệnh.

Cảm giác ngứa ran hoặc đau xung quanh vết cắn

Một trong những dấu hiệu đầu tiên và dễ bị bỏ qua nhất của bệnh dại là cảm giác ngứa ran hoặc đau cục bộ quanh vùng bị động vật cắn, cào. Cảm giác này thường bắt đầu trong vòng vài ngày hoặc vài tuần sau khi tiếp xúc với virus và có thể gây ra cảm giác như kim châm, nóng rát, tê bì. Nguyên nhân là do virus dại bắt đầu tấn công các dây thần kinh ngoại biên tại vị trí vết thương. Người bệnh thường bỏ qua triệu chứng này hay nhầm lẫn với quá trình lành vết thương thông thường.

Sốt và các triệu chứng giống cúm giai đoạn đầu

Ban đầu bệnh dại có thể giống với một bệnh do virus thông thường, khiến khó nhận biết. Các triệu chứng thường gặp bao gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ thể, suy nhược. Những dấu hiệu giống cúm này thường xuất hiện trong vòng vài ngày đến một tuần sau khi virus xâm nhập vào cơ thể. Nếu đã tiếp xúc với động vật và xuất hiện các triệu chứng này, điều quan trọng là phải đi khám ngay dù vết thương đã lành.

Chảy nước dãi quá nhiều hoặc khó nuốt

Khi virus dại tiếp tục lây lan qua hệ thần kinh có thể dẫn đến khó nuốt, thường kèm theo chảy nước dãi hoặc sùi bọt mép quá nhiều. Điều này xảy ra do các cơ kiểm soát nuốt, vùng cổ họng bị tê liệt, khiến uống những ngụm nước nhỏ cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí không thể nuốt được. Người bị nhiễm bệnh có thể nghẹn hoặc nôn khi cố gắng ăn uống.

Sợ nước

Người bị bệnh dại có thể lo lắng, hoảng loạn hoặc kinh hãi khi nghĩ đến hoặc nhìn thấy nước. Đây không chỉ là vấn đề tâm lý mà có khả năng do những cơn co thắt cổ họng đau đớn xảy ra khi cố gắng nuốt đã kích hoạt phản ứng sợ hãi. Phản ứng dữ dội này là dấu hiệu cảnh báo bệnh dại ở giai đoạn tiến triển.

Kích động, lú lẫn hoặc lo lắng

Bệnh dại không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn ảnh hưởng đến tâm trí. Khi nhiễm trùng tiến triển, virus di chuyển vào não, dẫn đến các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng như lú lẫn, lo lắng, cáu kỉnh, kích động, ảo giác và bồn chồn tột độ. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể trở nên hung hăng hoặc khó kiểm soát. Những thay đổi về tinh thần này thường bị nhầm lẫn với các bệnh lý tâm thần hoặc các vấn đề liên quan đến ma túy, song ở người mới bị động vật cắn nên cảnh giác.

Có thể xuất hiện co thắt cơ, liệt một phần

Một triệu chứng giai đoạn cuối khác là co thắt cơ, nhất là ở cổ, lưng, có thể gây đau, không kiểm soát được. Khi bệnh tiến triển, tình trạng liệt có thể bắt đầu ở vùng gần vết cắn, lan ra khắp cơ thể. Tình trạng liệt này ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến hôn mê và cuối cùng là tử vong nếu không được điều trị. Đây là dấu hiệu cho thấy virus đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương, đang tiến đến giai đoạn cuối.

