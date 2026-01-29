Đau đầu đột ngột có phải đột quỵ?

Đang ăn cơm, tôi cảm thấy đau đầu, choáng váng như búa bổ vào đầu, liệu có phải có nguy cơ đột quỵ không?(Tùng, 58 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Đau đầu do nhiều nguyên nhân, trong đó có đột quỵ. Bạn chưa nói rõ cơn đau diễn ra như thế nào nên chưa thể khẳng định có nguy cơ đột quỵ không. Nhiều trường hợp đau đầu do ốm, đau do stress, áp lực, mất ngủ, bệnh lý...Trường hợp đau đầu do đột quỵ thường diễn biến nhanh và cường độ dữ dội hơn. Cơn đau đầu của bệnh nhân đột quỵ thường đột ngột, bất ngờ, cơn đau như sét đánh. Nhiều bệnh nhân bị choáng, nôn, thậm chí gục xuống, được mô tả là "cơn đau chưa từng xuất hiện trong đời"...

Các dấu hiệu khác của đột quỵ có thể xuất hiện đột ngột, trước thời điểm diễn ra chỉ vài phút nhưng cũng có trường hợp diễn ra trước vài giờ. Nhiều người tối hôm trước đi ngủ bình thường nhưng đến sáng thì đột ngột hôn mê hay yếu liệt tay chân một bên.

Chuyên gia chỉ ra công thức BE F.A.S.T để nhận biết đột quỵ giai đoạn sớm, bao gồm:

B (Balance - Thăng bằng): Khi đột ngột gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng, chao đảo và té ngã tại chỗ...F = Face (khuôn mặt): Kiểm tra các dấu hiệu mặt bị chảy xệ, lệch một bên hoặc tê liệt. A = Arm (cánh tay): Xem cánh tay có bị yếu hoặc tê hay không. S = Speech (lời nói): Chú ý xem giọng nói có bị lắp bắp không. T = Time (thời gian): Gọi cấp cứu nhanh nhất có thể nếu xuất hiện bất cứ triệu chứng nào để không bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị.

Ảnh minh họa: Central coastneurology

Đột quỵ là bệnh phổ biến hiện nay và ngày càng trẻ hóa. Đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai nhưng các nhóm nguy cơ cao hơn bao gồm: người trên 50 tuổi, từng bị đột quỵ, tiền sử gia đình có người đột quỵ (nhất là đột quỵ trẻ dưới 40 tuổi), tăng huyết áp, có bệnh tim mạch bẩm sinh hoặc mắc bệnh mạch vành, rung nhĩ, tiểu đường, thường xuyên hút thuốc lá, uống rượu, bia, ăn nhiều dầu mỡ, chất béo bão hòa, ít vận động, béo phì...

Bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, biết được các dấu hiệu của bệnh sẽ làm tăng khả năng sống sót. Chuyên gia khuyến nghị lập danh sách các bệnh viện gần nhất có cơ sở điều trị đột quỵ 24 giờ, ghi lại tất cả loại thuốc đang dùng hoặc thuốc gây dị ứng.

PGS.TS. BS Đỗ Đức Thuần

Chủ nhiệm Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Quân Y 103