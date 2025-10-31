Việt Nam và Anh hợp tác chiến lược về vaccine và thuốc đặc trị

Công ty Vaccine Việt Nam VNVC và GSK nâng tầm hợp tác chiến lược về nghiên cứu, trao đổi sản xuất và tiếp cận vaccine, thuốc mới.

Lễ ký kết giữa hai đối tác diễn ra tại London, ngày 30/10, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đại diện Chính phủ Anh. Sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland ngày 28-30/10 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm (thứ 5 hàng thứ hai từ trái qua), Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh Matt Western ( thứ 4 hàng thứ hai từ trái qua) chứng kiến ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam VNVC và bà Kaja Natland, Phó Chủ tịch cấp cao GSK vùng châu Á - Thái Bình Dương, khu vực quốc tế, trao văn kiện hợp tác. Ảnh: HTN

Thỏa thuận hợp tác có giá trị ước tính 500 triệu bảng Anh (tương đương gần 17.000 tỷ đồng) trong 5 năm tới. Theo đó, VNVC sẽ phối hợp với GSK Việt Nam, thuộc Tập đoàn dược phẩm sinh học GSK sớm đưa về Việt Nam các sản phẩm tiên tiến sản xuất tại nhà máy Worthing và Barnard Castle (Anh), đặc biệt là vaccine thế hệ mới, thuốc đặc trị. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu lâm sàng, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất vaccine để VNVC có thể tự chủ sản xuất và cung ứng tại nhà máy ở Việt Nam.

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Vaccine Việt Nam VNVC, GSK đã có nhiều năm hợp tác toàn diện với đơn vị, góp phần đưa nhiều loại vaccine chất lượng cao đến với hàng triệu người dân Việt Nam. Trong 5 năm gần đây, hệ sinh thái y tế VNVC - Tâm Anh đã hợp tác với GSK với tổng giá trị gần 400 triệu bảng Anh (tương đương hơn 13.000 tỷ đồng), bao gồm thương mại, đào tạo nhân lực và nghiên cứu cùng các hoạt động khác.

"Thỏa thuận này không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận các loại thuốc và vaccine thế hệ mới cho người dân, mà còn là những bước tiến quan trọng hướng tới tăng cường năng lực sản xuất dược phẩm, tự chủ y tế", ông Dũng nói.

Bà Kaja Natland, Phó chủ tịch GSK khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết Việt Nam là thị trường trọng điểm của tập đoàn trong lĩnh vực vaccine và thuốc điều trị nhiễm khuẩn hô hấp. Bà đánh giá hợp tác chiến lược với VNVC trong những năm tiếp theo đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến của thế giới như thuốc đặc trị, thuốc ung thư.

Phối cảnh nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC có quy mô ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng tại tỉnh Tây Ninh, được đầu tư theo các công nghệ hiện đại của thế giới, khởi công vào tháng 5. Ảnh: VNVC

GSK cam kết đồng hành cùng VNVC mở rộng tiếp cận các giải pháp y tế tiên tiến, triển khai chương trình tiêm chủng suốt đời và thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng, với mục tiêu cải thiện sức khỏe cho hơn một phần ba dân số Việt Nam trong 5 năm tới.

GSK là tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu, với thế mạnh là nghiên cứu và phát triển vaccine, thuốc đặc trị trong các lĩnh vực hô hấp, miễn dịch, ung thư, HIV và bệnh truyền nhiễm. Tại Việt Nam, tập đoàn có đơn vị pháp nhân là Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam.

VNVC là hệ thống tiêm chủng dịch vụ lớn tại Việt Nam, có gần 250 trung tâm trên toàn quốc, dự kiến đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất vaccine từ năm 2027.

Gia Nghi