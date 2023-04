Dấu ấn VnExpress Marathon Imperial Huế 2023

Sau ba mùa tổ chức, VM Huế thành một sự kiện thể thao lớn, ngày hội của những người yêu chạy, người dân và người làm du lịch địa phương.

Ba năm sau mùa giải đầu tiên, VM Huế 2023 có nhiều thay đổi để trở thành sự kiện được runner cả nước chờ đợi. Rõ nét nhất so với mùa đầu tiên là 10.500 runner chạy trên cung đường không trùng lặp, qua nhiều tuyến đường, địa danh nổi tiếng của Huế hơn.

Từ trước giải, nhiều elite runner, nhóm chạy đã dự đoán về những con số ấn tượng, loạt PR được xác lập do Huế có điều kiện thi đấu tốt, thời tiết mát mẻ, đường chạy bằng phẳng. Đến ngày race, trời đổ mưa từ lúc 3h. Cơn mưa kéo dài trở thành điểm nhấn và cũng là thử thách cho 10.500 runner đang hừng hực khí thế chờ hiệu lệnh xuất phát.

Ở mặt trước in nổi tên giải, cùng hai di tích nổi tiếng lầu Ngũ Phụng, tháp Phước Duyên. Nền huy chương được trang trí bằng vân mây cung đình và một cành hoa sứ nở bên tường rêu - đặc trưng của xứ Huế khi vào tháng 4.

Sự tiếp lửa giúp tinh thần lên cao. Runner có ngày đua đầy cảm xúc để lại nhiều dấu ấn chuyên môn. Trong đó, nổi bật là Nguyễn Văn Lai. Tuyển thủ quốc gia vô địch 42km sau 2 tiếng 31 phút, phá sâu thành tích 2 tiếng 34 phút của Bùi Thế Anh năm 2022. Đây mới chỉ là lần thứ hai Lai chạy full marathon. Dù thành tích cao, anh có chút tiếc nuối khi không đạt sub2:30 do có thời điểm bị xóc hông.Nhà cựu vô địch SEA Games đánh giá cao đường chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2023 . Anh cũng hài lòng với công tác tổ chức và các điểm tiếp nước.

So với hai giải trước, VM Huế 2023 tăng gấp đôi về lượng VĐV tham dự, trong đó có khoảng 2.000 người Huế. Các tỉnh miền Trung lân cận như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng, Thanh Hóa cũng góp hàng trăm runner. Đây là con số lớn khi cách đây vài năm, khu vực này vẫn đi sau trong phát triển thể thao phong trào.

Mở rộng lên mốc sub3:30 (3 tiếng 30 phút), VM Huế có 183 VĐV, trong số này có 14 nữ. So với mùa giải trước, số lượng đạt cột mốc này tăng gần gấp đôi. Ngoài ra, 561 VĐV chạy dưới 4 tiếng.Với cự ly half marathon, 36 runner chạy dưới 1 tiếng 30 phút, tăng 3 so với năm trước, 148 chạy dưới 1 tiếng 45 phút. Hai cự ly 21 và 42km hút đến 6.300 runner.

Giải chứng kiến sự đi lên về chuyên môn khi thành tích VĐV liên tục tăng. 41 chân chạy hoàn thành cự ly 42km dưới ba tiếng (sub3), tăng 10 so với năm 2022. Tất cả đều là những nam runner có tiếng trong cộng đồng chạy như Lê Văn Tuấn, Triệu Tiến Luyện, Đan Quyết, Trương Văn Tâm. Thậm chí muốn chen chân vào top 10 chung cuộc, VĐV phải đạt mốc 2 tiếng 47 phút.

Anh Minh An - Chủ nhiệm nhóm Quảng Trị Runners cho rằng VM Huế là điểm nhấn lớn nhất của thể thao miền Trung vài năm qua. Nhờ giải, các địa phương lân cận bắt đầu xây dựng phong trào tập luyện thể dục thể thao, quan tâm hơn đến sức khỏe. Như ở Quảng Trị, nhóm QTR ban đầu chưa có đến 10 thành viên nhưng đến nay đã có vài trăm runner tập luyện thường xuyên, chủ yếu là công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước. "Nhờ VM Huế, việc tập luyện của chúng tôi trở nên hăng say, có động lực hơn. Giải 2023 chúng tôi có 102 thành viên đặt nhiều mục tiêu thành tích cá nhân, bứt phá giới hạn. Chúng tôi cũng rủ người thân cùng tham gia để xây dựng sức khỏe và lối sống tích cực", anh An khẳng định.

Độ tuổi tham gia chạy cũng trở nên đa dạng, có xu hướng trẻ hóa. Càng ngày càng có nhiều trẻ em tập thể thao hay gia đình nhiều thế hệ cùng chạy. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho rằng đây là tín hiệu vui khi nhiều người hưởng ứng phong trào thể thao đồng nghĩa với việc sức khỏe cộng đồng tăng cao, lao động sản xuất tốt hơn.

Các VĐV 5km xuất phát. Ảnh: VM

Giá trị cộng đồng là cụm từ bà Yến lặp lại nhiều lần khi mô tả ý nghĩa của chạy bộ. Các giải tổ chức quy mô lớn như VnExpress Marathon có sức lan tỏa rộng, tăng sức khỏe cộng đồng, tình yêu thể thao. Cao hơn, sự kiện góp phần hiện thực hóa mục tiêu: "Vì một Việt Nam cường thịnh" - như khẩu hiệu của Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.

Trong khi đó, ông Phạm Trọng Nghiệp - Trưởng ban tổ chức giải khẳng định: "VnExpress Marathon muốn chạy bộ không chỉ đơn thuần là phong trào, nó phải trở thành lối sống, là hoạt động không thể thiếu trong lịch trình hàng ngày".

Ngày hội của cố đô

Thừa Thiên - Huế xác định giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế là sự kiện lớn, thu hút chục nghìn khách du lịch đến đây dịp tháng 4 và tạo ra doanh thu cho du lịch địa phương. "Qua VnExpress Marathon, hình ảnh Huế ngày càng mến khách hơn trong mắt runner, du khách. Điều này đặc biệt quan trọng đối với một địa phương đang chuyển mình, phấn đấu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương", ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thưởng trực UBND tỉnh nói.

Đến Huế tháng 4, runner, du khách có thể cảm nhận rõ sự quan tâm đặc biệt của địa phương này cho sự kiện. Từ sân bay, các tuyến đường chính, khách sạn đều có những banner chào mừng vận động viên. Năm nay, nhiều hộ kinh doanh, khách sạn lớn đăng ký các chương trình hỗ trợ lưu trú, chính sách giá ưu đãi. 350 hộ dân tình nguyện cung cấp nhà vệ sinh công cộng miễn phí phục vụ du khách.

10.500 runner được trải nghiệm sản phẩm Huda tại khu ẩm thực cùng nhiều chương trình hoạt động trong hai ngày phát Bib VnExpress Marathon Huế. Đây là lần thứ hai thương hiệu bia đồng hành cùng giải chạy với mong muốn runner có những trải nghiệm đậm chất miền Trung khi đến Huế dự giải.