Dấu ấn Tiger Balm tại VnExpress Marathon Cần Thơ

Khu vực massage Tiger Balm hút hơn 9.000 runner, với 10.000 miếng dán, lọ cao xoa, dầu xoa được sử dụng, hỗ trợ làm ấm, giãn cơ sau khi về đích.

Lần đầu góp mặt tại Cần Thơ (ngày 12-14/9), gian hàng Tiger Balm đón hàng nghìn lượt runner, mang đến trải nghiệm phục hồi cơ bắp, giảm đau mỏi và trở thành điểm gắn kết cộng đồng, truyền tải tinh thần "Ấm dịu vượt cơn đau, bền bỉ không ngừng bước". Trước đó, thương hiệu này từng xuất hiện tại VnExpress Marathon Đà Nẵng, tiếp sức cho đường chạy miền Trung.

Runner massage thư giãn sau vạch đích. Ảnh: Tiger Balm

Tại booth, đội ngũ chuyên gia từ Viện Y học Cổ truyền hỗ trợ runner massage bằng các sản phẩm như miếng dán, cao xoa, dầu xoa để làm nóng cơ thể, giảm đau mỏi và phục hồi cơ bắp sau vận động. Các chuyên gia cũng hướng dẫn cách khởi động hiệu quả, xử lý nhanh căng cơ, chuột rút và các tình huống thường gặp trên đường chạy, giúp nâng cao sức bền và hạn chế chấn thương.

Nhiều chân chạy đánh giá cao trải nghiệm tại gian hàng. Anh Trần Nghĩa, runner phong trào đến từ TP HCM cho biết cảm giác ấm nóng từ dầu xoa kết hợp thao tác massage chuyên nghiệp giúp cơ bắp thư giãn, tự tin hơn khi bước vào race. Với runner nữ Lê Chi (Cần Thơ), việc được hỗ trợ giãn cơ sau khi hoàn thành cự ly giúp cô nhanh chóng lấy lại sự thoải mái, sẵn sàng trở lại nhịp sống thường ngày.

Thành viên của Tiger Balm còn hóa trang thi đấu. Ảnh: Tiger Balm

Ngoài dịch vụ massage miễn phí, gian hàng Tiger Balm còn mang đến không khí sôi động với chuỗi hoạt động tương tác và hàng trăm phần quà cho người tham gia. Đây vừa là nơi phục hồi thể chất, vừa là điểm hẹn để cộng đồng runner giao lưu, chia sẻ và tiếp thêm động lực.

Đại diện Tiger Balm nhận định VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng runner, mang đến cơ hội để thương hiệu kết nối. "Chúng tôi trân quý mỗi giải chạy, vì đó không chỉ là dịp tiếp sức cho các runner, mà còn là cơ hội lan tỏa lối sống không ngừng chuyển động, luôn tiến về phía trước", vị này nói.

Runner của Tiger Balm chạy 10 và 21km. Ảnh: Đức Đồng

Khép lại giải đấu, ngoài hình ảnh cung đường ven sông xanh mát, runner còn mang theo cảm giác được chăm sóc từ lúc khởi động đến khi cán đích. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đồng hành tại nhiều điểm đến mới, tiếp lửa cho cộng đồng runner với tinh thần "Ấm dịu vượt cơn đau, bền bỉ không ngừng bước".

Tiger Balm là thương hiệu giảm đau lâu đời đến từ Singapore, với hơn 100 năm lịch sử và hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia. Miếng dán Tiger Balm mang đến hiệu ứng nóng ấm, giúp làm dịu mỏi cơ, đau - nhức cơ, cứng cổ vai, bầm tím, bong gân và đau lưng, đồng thời hỗ trợ phục hồi sau vận động. Thiết kế mỏng nhẹ cùng miếng dán phụ cố định giúp người dùng thoải mái di chuyển, làm việc hay luyện tập mà vẫn duy trì tác dụng trong nhiều giờ.

Linh Lam