Dấu ấn Puma tại Giải chạy đêm Hà Nội

Cuối tháng 3, Puma bước chân vào thị trường Việt Nam, đặt nền móng cho chiến lược phát triển thị trường nhiều tiềm năng. VnExpress Marathon Hanoi Midnight mùa thứ 5 diễn ra ngày 30/11 là giải đầu tiên họ đồng hành. Thương hiệu này đã mang đến không gian trải nghiệm, sản phẩm và tinh thần "Go Wild Hà Nội" xuyên suốt hành trình của runner.

Khu expo đặt tại công viên Thống Nhất được thiết kế với điểm nhấn là logo Puma, cùng những màu sắc nổi bật thể hiện tinh thần tự do thể hiện cá tính.