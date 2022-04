Dấu ấn giải VnExpress Marathon Imperial Huế 2022

Giải VM Huế khép lại hôm 10/4 ghi nhận 31 VĐV chạy 42km dưới 3 giờ, hàng chục người phá kỷ lục cá nhân và nhiều cảm xúc đọng lại.

Những con số ấn tượng

Cự ly 42km của VnExpress Marathon Imperial Huế 2022 có 748 vận động viên tham gia. 31 người trong số này đạt sub3 (dưới 3 giờ), trong đó có đến hai chân chạy nữ là Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Bình. Đây là kỷ lục số người chạy sub3 trong các giải phong trào tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của làng chạy Việt.

Thậm chí nếu muốn chen chân vào top 10 VM Huế, vận động viên phải đạt thành tích dưới 2 giờ 44 phút.

Bùi Thế Anh là người vô địch cự ly 42km với thành tích 2:34:52. Ảnh: VM

Có 97 runner hoàn thành đường chạy FM với thành tích sub 3:30. Ở cự ly HM với 1492 vận động viên tham gia, 33 chân chạy đạt thành tích sub 1:30. Đây là những con số phản ánh chất lượng chuyên môn cao của giải. Bùi Thế Anh, Lê Tấn Hi, Đào Minh Thiện, Phạm Thị Huệ là những cái tên xuất sắc, để lại ấn tượng nhiều nhất.

Năm nay, giải được đẩy lên thi đấu sớm, từ 3h30 sáng, nhiệt độ lý tưởng, cung đường chạy đẹp với nhiều đoạn đường thẳng kéo dài, tạo thuận lợi cho vận động viên bứt tốc. Công tác tổ chức diễn ra chuyên nghiệp cũng giúp runner thêm động lực trên đường chạy.

Những nhà vô địch mới

VnExpress Marathon Huế 2022 chứng kiến ngôi vô địch đổi chủ. Hai vận động viên nhất cự ly FM lần lượt là Bùi Thế Anh và Phạm Thị Huệ. Thế Anh xuất sắc về nhất với thành tích 2:34:52. Trong khi đó, Phạm Thị Huệ phá kỷ lục VM khi đạt thành tích 2:50:33. Thành tích tốt nhất trước đó thuộc về Hồng Lệ là 2:52:41.

Nhà vô địch SEA Games Phạm Thị Huệ phá kỷ lục VnExpress Marathon. Ảnh: VM

Ở cự ly HM, Nguyễn Văn Lai chỉ mất 1:10:36 để hoàn thành đường chạy. Đoàn Thu Hẳng với thành tích 1:26:01 cũng giành hạng nhất cự ly.

VnExpress Marathon Huế còn có 4 chân chạy phá kỷ lục nhóm tuổi ở ly 42km, gồm Nguyễn Thị Đường (nữ 31-39 tuổi), Hứa Thanh Giang (nữ 40-49 tuổi), Nguyễn Đông Định (nam 40-49 tuổi) và Nguyễn Quang Phi (nam 50-59 tuổi). Ban tổ chức cũng trao tổng cộng 108 giải thưởng với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Đường chạy nức lòng runner

Bên cạnh cuộc cạnh tranh thành tích cao, VnExpress Marathon Imperial Huế 2022 còn để lại nhiều ấn tượng trong mắt cộng đồng chạy bộ cả nước. Trong đó, đường chạy mới làm nức lòng runner. Cung đường năm nay được đổi mới hoàn toàn với điểm xuất phát và về đích khác nhau, chạy một vòng duy nhất. Đường đua vẫn đưa runner qua loạt danh thắng nổi tiếng tại Huế như cầu Trường Tiền, Đại Nội, Quốc Học Huế,...

Runner chạy trên cầu Trường Tiền. Ảnh: VM

Runner cũng được chạy trên những cung đường rợp bóng cây xanh, hưởng trọn những cơn gió từ sông Hương. Nhiệt độ vào ngày race chỉ khoảng 20 độ C cũng giúp vận động viên có được những trải nghiệm khó quên nhất.

Đường chạy VM Huế 2022 còn được đo đạc, thẩm định về chất lượng và được cấp chứng nhận từ AIMS. Các runner của VnExpress Marathon Imperial Huế 2022 có thể sử dụng kết quả thi đấu để làm một điều kiện khi nộp đơn dự các giải chạy lớn trên thế giới như Boston Marathon, Chicago Marathon, New York City Marathon.

Công tác tổ chức chuyên nghiệp

Công tác tổ chức của giải cũng được runner đánh giá cao. VnExpress Marathon Huế 2022 là giải đấu đầu tiên sau hơn một năm tạm hoãn. Với mong muốn tạo ra một sự kiện chất lượng nhất cho gần 5.000 runner, ban tổ chức đã huy động khoảng 1.500 nhân sự, với hơn 900 tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học tại Huế làm việc liên tục từ nhiều tháng trước giải.

Sự phối hợp giữa ban tổ chức và UBND tỉnh cũng diễn ra liền mạch. Tỉnh tạo mọi điều kiện để ngày race diễn ra với chất lượng tốt nhất. Trong đó, hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp về nâng cấp mặt đường, cấm đường, phân luồng giao thông, tổ chức chiếu sáng...

Các công tác tình nguyện viên, hậu cần, y tế, an ninh được thắt chặt. Trước giải, ban tổ chức đã sắp xếp nhiều buổi đào tạo, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ này. Trên đường chạy, 17 trạm tiếp nước, 9 trạm y tế cố định và lưu động, nhiều nhà vệ sinh được bố trí để hỗ trợ cho các vận động viên. Hầu hết runner khi hoàn thành đường chạy đều đánh giá cao nỗ lực và sự hỗ trợ của ban tổ chức tại giải đấu lần này.

Nhiều trải nghiệm ấn tượng sau race

Vận động viên tham gia giải năm nay còn có thể xem video về đích của mình nhờ hệ thống camera AI của FPT được lắp đặt trên khắp chặng đua. Các chân chạy còn dành nhiều lời khen cho hình ảnh của giải. Những khoảnh khắc đáng nhớ của các chân chạy trên đường được ghi lại trọn vẹn nhờ đội ngũ hơn 10 phóng viên ảnh và gần 20 nhiếp ảnh gia được bố trí dày đặc trên các cung đường, ở những địa điểm quan trọng.

Runner thưởng thức bia Huda sau khi chạy. Ảnh: VM

Sau khi về đích, các chân chạy đã có dịp trải nghiệm khu ẩm thực và thư giãn với diện tích 500 m2 trong khuôn viên Trung tâm thể thao Thừa Thiên - Huế. Tại đây, các vận động viên đã được mát xa, ăn uống miễn phí. Ban tổ chức đã chuẩn bị 4.000 lon bia Huda, số lượng lớn nước điện giải Revive, trà mật ong Boncha, 200kg xúc xích Việt Đức, mì tôm, phở, bánh lọc, bánh nậm... để phục vụ 4.700 runner.

"VnExpress Marathon Huế 2022 đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp cho cộng đồng chạy bộ. Trung tương lai, chúng tôi sẽ nỗ lực để tiếp tục nâng cao chất lượng giải đấu hơn nữa. Chúng tôi kỳ vọng quy mô của giải sẽ liên tục được mở rộng, trở thành một sự kiện mang tầm quốc tế, thu hút thêm nhiều vận động viên thành tích cao từ nước ngoài", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Hoài Phương