Dấu ấn giải chạy trực tuyến IAV Run mùa hai

IAV Run tạo trải nghiệm thể thao trực tuyến với hệ thống thử thách đa dạng, nhiều phần thưởng, thu hút gần 2.000 VĐV tham gia ở chặng một.

Giải chạy trực tuyến IAV Run: Bền sức khỏe - Vững niềm tin 2025 do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) tổ chức đang bước vào giai đoạn cao điểm. Sau giai đoạn một, giải ghi nhận gần 2.000 VĐV đăng ký tham gia với quãng đường tích lũy hơn 200.000 km. Top 20 của giải đều có quãng đường thi đấu hơn 1.000 km, trong thời gian gần hai tháng.

Sau thành công của chặng đầu tiên, giải bước vào giai đoạn hai, diễn ra đến hết 30/11 trên nền tảng vRace, cho phép người tham gia linh hoạt lựa chọn thời gian, địa điểm và tốc độ tập luyện.

VĐV tham gia giải chạy. Ảnh: IAV

Bước sang chặng hai, giải mang đến ba thử thách cho người tham gia. Đầu tiên là "200km thử thách" dành cho những người muốn kiểm tra sức bền thể lực, yêu cầu hoàn thành quãng đường 200km trong thời gian còn lại của giải. Trong khi đó, thử thách "Iron Runner - Chiến binh thép" đòi hỏi người tham gia phải duy trì tối thiểu 10km mỗi ngày trong 30 ngày liên tiếp. Thủ thách này là bài kiểm tra cho sự kiên trì và kỷ luật. Cuối cùng, "Bảo hiểm vì cộng đồng" kết hợp giữa thể thao và thiện nguyện, khi người tham gia đóng góp tối thiểu 500.000 đồng cho quỹ Hope và hoàn thành 100 km chạy bộ để lan tỏa thông điệp "Chạy vì sức khỏe - vì sẻ chia".

Hệ thống ghi nhận thành tích của IAV Run được đồng bộ trực tiếp với nền tảng vRace, giúp runner theo dõi chi tiết tiến độ của mình. Mỗi lượt chạy từ 1km trở lên được ghi nhận hợp lệ với tốc độ trung bình từ 4 đến 18 phút/km. Người dùng có thể sử dụng app vRace, hoặc liên kết với các ứng dụng thể thao phổ biến như Strava hay đồng hồ Garmin, để đồng bộ dữ liệu chính xác. Mọi thành tích đều được hiển thị trên bảng xếp hạng theo thời gian thực, tạo cảm giác thi đua nhẹ nhàng. Hình thức thi đấu trực tuyến này giúp loại bỏ rào cản về địa lý và thời gian, để bất kỳ ai, dù là nhân viên văn phòng, học sinh, hay người bận rộn đều có thể tham gia và duy trì thói quen vận động mỗi ngày..

IAV Run còn mang đến nhiều phần thưởng hấp dẫn cho người chơi. Tất cả vận động viên hoàn thành tối thiểu 1km đều nhận được chứng nhận điện tử và huy chương online tương ứng với tổng số kilomet tích lũy. Bên cạnh đó, 1.000 người đăng ký đầu tiên sẽ được vinh danh riêng với huy chương điện tử giới hạn. Với các tập thể và đội nhóm, ban tổ chức còn trao kỷ niệm chương offline, ghi nhận nỗ lực và tinh thần gắn kết. Các cá nhân có lượng km tích lũy cao nhất còn nhận phần thưởng tiền mặt, áo finisher.

Điều khiến IAV Run được nhiều người yêu thích còn nằm ở giá trị cộng đồng mà giải mang lại. Với thông điệp "Bền sức khỏe - Vững niềm tin", chương trình không chỉ hướng đến mục tiêu thể thao mà còn cổ vũ tinh thần nhân văn, cùng nhau rèn luyện để đóng góp cho xã hội. Với mức phí đăng ký 25.000 đồng, mỗi lượt tham gia đều được đóng góp vào quỹ Hope, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Sau mùa đầu tiên gây tiếng vang, IAV Run mùa hai cho thấy sự đầu tư chuyên nghiệp hơn ở cả quy mô, công nghệ lẫn thông điệp.

Hoài Phương