Dấu ấn giải chạy Longbien Garmin Run

Longbien Garmin Run diễn ra ngày 27/10 tại Hà Nội với chuỗi hoạt động chạy bộ trực tiếp, trực tuyến và workshop chuyên sâu được tổ chức tiền sự kiện.

Longbien Garmin Run thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện chạy bộ thường niên tại nhiều quốc gia châu Á - Garmin Run Asia Series. Năm nay, giải thu hút hàng nghìn VĐV trong độ tuổi 18 đến 55, đến từ 21 tỉnh, thành phố. Trong số đó có một số người nổi tiếng như diễn viên Nhã Phương, diễn viên Khả Ngân, MC Hoàng Oanh, rapper Đinh Tiến Đạt, influencer Annie Nguyễn.

Runner tham dự Longbien Garmin Run sáng 27/10. Ảnh: Garmin Việt Nam

Mang thông điệp "From Zero to Hero" - đồng hành với runner từ những bước chạy đầu tiên, cổ vũ tinh thần bứt phá giới hạn, giải đưa runner khám phá các cung đường ở quận Long Biên như Hội Xá, Đào Văn Tập, Đoàn Khuê.

Bên cạnh hoạt động chính là chạy bộ, ban tổ chức còn tổ chức chuỗi chạy bộ trực tuyến và trực tiếp tiền sự kiện mang tên Discovery Run. Với hoạt động này, các runner được chạy cùng HLV chuyên nghiệp. Ngoài ra, workshop chia sẻ về kiến thức chạy bộ diễn ra một tuần trước giải chạy chính cũng nhận hàng trăm lượt đăng ký.

VĐV dự giải với đủ nhóm tuổi. Ảnh: Garmin Việt Nam

Garmin Việt Nam là nhà tài trợ chính cho hai cự ly 5km và 10km của Longbien Garmin Run. Thương hiệu cũng tổ chức nhiều chuỗi hoạt động bên lề. Đồng hành cùng runner, nhãn hàng mang đến các sản phẩm đồng hồ Garmin để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm công nghệ. Khu vực triển lãm dòng đồng hồ Forerunner là nơi người tham gia có thể tìm hiểu thêm về chiều dài lịch sử phát triển của smartwatch chuyên dùng cho chạy bộ. Cùng với đó là hoạt động chụp ảnh tại booth, in hình trực tiếp, các minigame.

Chuỗi hoạt động chạy thử Discovery Run trước thềm sự kiện. Ảnh: Garmin Việt Nam

Garmin thành lập vào năm 1989, hoạt động trong mảng công nghệ định vị GPS, sản xuất đồng hồ thông minh thể thao và chăm sóc sức khỏe. Theo kết quả khảo sát 1.259 runner tại sự kiện, hơn 66% vận động viên sử dụng đồng hồ thông minh Garmin để luyện tập, nâng cao hiệu quả luyện tập. Trong đó, Forerunner và fēnix là hai dòng phổ biến, được nhiều người dùng yêu thích nhất trong giải chạy năm nay.

Song song với phát triển công nghệ phục vụ người dùng, Garmin còn gắn bó với thị trường Việt Nam qua các hoạt động như thành lập Garmin Run Club (GRC) - cộng đồng chạy bộ hơn 12.000 thành viên tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM. Chiến dịch "Be More" diễn ra vào tháng 6 đặt mục tiêu truyền cảm hứng chăm sóc sức khỏe bền vững, khuyến khích người dùng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Sắp tới thương hiệu này ra mắt Garmin Cycling Club - CLB tập hợp những người yêu thích đạp xe.

Garmin Run Club quy tụ hàng nghìn runner từ khắp nơi trên cả nước. Ảnh: Garmin Việt Nam

Chia sẻ về động lực đằng sau những hoạt động này, ông Scoppen Lin, Phó tổng giám đốc Garmin châu Á cho biết, thương hiệu cam kết kiến tạo lối sống năng động và kết nối cộng đồng gắn kết hơn. "Thông qua các sáng kiến, chúng tôi mong muốn chung tay xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng, nơi mỗi người có thể Beat Yesterday - thay đổi và phát triển", ông Scoppen Lin nói.

Garmin dự kiến mở rộng giải chạy này đến các thành phố lớn khác với nhiều cự ly hơn vào năm 2025, phát triển sự kiện thành điểm hẹn thể thao cho runner trong nước.

Lan Anh