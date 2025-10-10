Dấu Ấn Garmin Run Vietnam 2025

Garmin Run Vietnam 2025 tại TP. HCM, là một trong những chặng đua thuộc chuỗi giải chạy Garmin Run Asia Series trải dài khắp 10 quốc gia châu Á. Sự kiện tổ chức trong hai ngày 4-5/10.
Diễn viên Khả Ngân, ca sĩ Ái Phương, người mẫu Mâu Thủy, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng cùng một số người nổi tiếng đến expo nhận race-kit trong chiều 4/10.
Trong đó, expo diễn ra ngày 4/10 với các hoạt động phát Bib, race-kit cho gần 6.000 VĐV ở ba cự ly 5km, 10km, 21km cùng hạng mục mới 10km Couple.
Hàng ngàn runner có mặt từ sớm để nhận Bib
Song song với hoạt động nhận Bib, các vận động viên được tham quam trải nghiệm mẫu đồng hồ mới nhất từ Garmin như Forerunner, Fenix, Venu... Các gian hàng nhà tài trợ bày bán sản phẩm với giá ưu đãi cũng thu hút đông đảo runner và người thân.
Ái Phương tham gia mini game tại khu vực gian hàng Garmin.
Sáng 5/10, cuộc đua chính thức Garmin Run Vietnam 2025 diễn ra tại khu đô thị Sala. Với chủ đề "From Zero to Hero", giải truyền đi thông điệp về hành trình vượt giới hạn bản thân. "Dù là newbie hay chân chạy kì cựu, hãy luôn nỗ lực bứt phá, vượt qua chính mình để theo đuổi những mục tiêu cao hơn cả trong thể thao lẫn cuộc sống", ban tổ chức chia sẻ.
Cự ly 21km xuất phát đầu tiên lúc 4h30. Tiếp theo là cự ly 10km và 10km Couple lúc 5h30. Cự ly 5km khởi tranh cuối cùng, lúc 6h
Ông Scoppen Lin - Phó tổng giám đốc Garmin châu Á (quần tím) chụp ảnh cùng runner trước khi xuất phát cự ly 21km.
Tâm điểm cuộc đua là màn tranh tài giữa Phạm Ngọc Phan, runner thuộc biên chế điền kinh Lâm Đồng cạnh tranh với lão tướng Lê Văn Tuấn. Cả hai đều là những gương mặt dạn dày kinh nghiệm thi đấu 42km nên cự ly 21km sáng 5/10 gần như không tạo khó khăn.
Bám đuổi nhau qua các cung đường, tuy nhiên, với lợi thế sức trẻ, Ngọc Phan vượt lên ở quãng cuối, về đích sau 1 tiếng 13 phút 46 giây. Ở nội dung nữ, Lê Thị Hà, về nhất sau 1 tiếng 27 phút.
Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, các VĐV cự ly 5 và 10km còn mang đến cho cuộc đua nhiều màu sắc với những màn cosplay, trang phục lạ mắt.
Nữ runner chạy cự ly 5km, đồng hành với mẹ ngồi xe lăn.
Ironman Trần Đình Minh Anh và vợ tham gia hạng mục mới - 10km Couple
Runner hoàn thành cự ly hợp lệ được trao huy chương. Tại expo, ban tổ chức bố trí khu vực khắc tên bằng công nghệ laser lên vật phẩm finisher thu hút hàng nghìn người trải nghiệm.
Giải đấu khép lại bằng lễ trao giải diễn ra tại khu đô thị Sala. Garmin Run Asia Series là chuỗi giải chạy thường niên do Garmin tổ chức tại nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Philippines, Indonesia... thu hút hàng trăm nghìn runner mỗi năm.
Lan Anh