Dấu Ấn Garmin Run Vietnam 2025

Garmin Run Vietnam 2025 tại TP. HCM, là một trong những chặng đua thuộc chuỗi giải chạy Garmin Run Asia Series trải dài khắp 10 quốc gia châu Á. Sự kiện tổ chức trong hai ngày 4-5/10.

Diễn viên Khả Ngân, ca sĩ Ái Phương, người mẫu Mâu Thủy, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng cùng một số người nổi tiếng đến expo nhận race-kit trong chiều 4/10.