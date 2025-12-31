Đặt lát hành tây dưới lòng bàn chân có giúp trẻ hạ sốt?

Con tôi 4 tuổi, mắc cúm A và sốt cao hơn 39 độ C, có nên cắt lát hành tây đặt dưới bàn chân để giúp hạ sốt không? (Như Thảo, 31 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Nhiều người chia sẻ mẹo đặt lát hành tây dưới lòng bàn chân trẻ khi ngủ để hạ sốt, trị ho hay nghẹt mũi. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học chứng minh hành tây thấm qua da có tác dụng này, vì vậy không nên áp dụng.

Cúm A thường gây sốt cao 39-40 độ C, kèm ho, đau rát họng, chảy nước mũi, đau mỏi toàn thân, buồn nôn. Ở trẻ nhỏ, nếu không chăm sóc đúng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não, suy hô hấp. Cha mẹ cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, cho trẻ uống thuốc hạ sốt đúng liều, lau mát bằng nước ấm, mặc quần áo thoáng, bổ sung nước và dinh dưỡng, theo dõi dấu hiệu nặng để đưa trẻ nhập viện kịp thời.

Chưa có bằng chứng khoa học cho thấy, hành tây thấm qua da giúp hạ sốt cho trẻ. Ảnh: Vecteezy

Cúm A là bệnh truyền nhiễm dễ lây qua đường hô hấp, dễ gặp ở trẻ nhỏ do hệ miễn dịch yếu. Thời tiết lạnh tạo điều kiện cho virus phát triển và xâm nhập. Để phòng bệnh, trẻ cần ăn uống đủ chất, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, tránh tiếp xúc với người bệnh.

Tiêm vaccine cúm là biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Việt Nam hiện lưu hành 4 loại vaccine cúm từ Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Trẻ dưới 9 tuổi chưa từng tiêm cần hai mũi cách nhau một tháng; từ 9 tuổi trở lên và người lớn chỉ cần một mũi, nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của WHO. Phụ nữ mang thai có thể tiêm vaccine cúm ở bất kỳ giai đoạn nào, tốt nhất từ tam cá nguyệt thứ hai để truyền kháng thể bảo vệ trẻ trong 6 tháng đầu đời.

Bác sĩ Vũ Thị Toàn

Bác sĩ trưởng VNVC Trường Chinh, Hệ thống Tiêm chủng VNVC