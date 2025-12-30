'Tôi review làn đường dành riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ'

'Tôi đạp xe, xung quanh là hai hàng cây, gió thổi rất mát'.

"Chiều hôm qua tôi đã được chạy thử trên đường dành riêng cho xe đạp ở đại lộ Mai Chí Thọ, TP HCM và thấy đoạn đường làm trên vỉa hè rất đẹp, xung quanh là hai hàng cây cách xa xe cộ, gió thổi rất mát.

Thuê xe đạp rất tiện, tôi dùng hơn một tiếng chỉ có 16 nghìn đồng. Chỉ có vấn đề là có lúc qua cầu đi chung với xe máy và lúc rẽ trái giao nhau với làn rẽ phải liên tục, các phương tiện di chuyển rất nhanh.

Tuy các phương tiện có nhường nhưng vẫn thấy khá sợ. Cá nhân tôi chắc sẽ chọn đi ở những đoạn trong vỉa hè hoặc khu Sala ít xe và yên tĩnh hơn".

Độc giả nickname tu.huynh.99323 chia sẻ "review" ngắn về làn đường cho xe đạp đầu tiên tại TP HCM như trên. Sau hơn hai tháng thi công, làn đường dài gần 6 km dành riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ đã thành hình, sẽ bàn giao ngày 31/12.

Việc bố trí làn xe đạp vừa bổ sung hạ tầng, vừa đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân tại các khu đô thị.

Làn đường uốn lượn dưới hàng cây xanh trên vỉa hè rồi dẫn xuống lòng đường, tách biệt hoàn toàn với ôtô, xe máy. Ảnh: Quỳnh Trần

Độc giả Lê Hoàng cho rằng đây là một bước tiến đáng ghi nhận cho an toàn giao thông và sự an toàn của người dân: "Quá là hay, tôi rất ủng hộ. Tuy có thể còn nhiều điều cần có thời gian để xem xét hay cần rút nghiệm điều chỉnh, ví dụ như kẻ vạch đứt thì cần phạt nặng người vi phạm, làn hơi hẹp dễ tai nạn... thì đây là một bước tiến cho an toàn giao thông, an toàn cho người dân. Mong rằng sẽ được cải thiện, nhân rộng".

So sánh từ trải nghiệm quốc tế, độc giả nickname mesearch99 nói: "Rất đáng hoan nghênh. Tôi đi châu Âu thấy các nước đều thiết kế làn đường riêng biệt cho xe đạp và người đi bộ.

Làn đường này là bất khả xâm phạm và an toàn tuyệt đối cho khách bộ hành và người đi xe đạp. Nếu cắt ngang giao lộ thì tất cả các xe đều phải dừng lại chờ cho người đi bộ và người đi xe đạp băng qua rồi mới đi tiếp. Tôi nghĩ đây là nét văn hóa đẹp rất đáng được tôn trọng và phát huy".

Làn xe đạp dài khoảng 5,8 km, từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến D1, kinh phí đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Trần

Bày tỏ ủng hộ khi người đi xe đạp ngày càng được quan tâm, nhưng độc giả nickname tuanva1975 vẫn có lo ngại: "Thật đáng vui khi người dân đi xe đạp đã được quan tâm. Tuy nhiên, những đoạn đường hỗn hợp mà không có giải phân cách cố định vẫn tạo cảm giác không yên tâm cho người đi xe thô sơ. Tôi nghĩ cần cố gắng khắc phục điểm yếu này".

Cụ thể hóa các đề xuất cải thiện, độc giả nickname qxnguyen9311 cho rằng giải pháp hiện tại là tốt nhưng cần nâng cao hơn nữa yếu tố an toàn giao thông:

"Giải pháp là rất hay nhưng về mặt an toàn giao thông cần được nâng cao và cải tiến hơn nữa, ví dụ như:

Sơn màu xanh sẽ mang lại cảm giác dịu mát hơn so với màu đỏ, màu mang tính cảnh báo nguy hiểm.

Nên có những biển báo hiệu làn xe đạp kết hợp các vạch kẻ đường làn xe đạp để chỉ dẫn điều hướng cho người tham gia giao thông bằng xe đạp biết được làn xe đạp để đi vào, xe máy và xe ô tô nhận biết để không đi vào làn xe đạp.

Các giải pháp sử dụng trụ làm bằng nhựa phân làn, vạch kẻ đường phân làn đặc biệt để tách biệt luồng giao thông xe đạp và xe máy, ôtô là cần thiết".

Sau giai đoạn thí điểm, thành phố dự kiến năm 2026 kéo dài làn xe đạp trên Mai Chí Thọ đến Võ Nguyên Giáp, kết nối trực tiếp ga metro An Phú. Song song đó, đường Nguyễn Cơ Thạch được cải tạo để tổ chức làn xe đạp hai chiều, từ giao lộ Mai Chí Thọ đến công viên bờ sông Sài Gòn.

Hữu Nghị tổng hợp