'Dao kéo' có giúp kéo dài thời gian xuất tinh?

Xuất tinh sớm là nỗi ám ảnh của nhiều nam giới, khi thuốc và liệu pháp hành vi không hiệu quả, một số người tìm đến phẫu thuật cắt dây thần kinh giao cảm.

Theo TS.BS.CK2. Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, phẫu thuật cắt dây thần kinh giao cảm hoặc nhánh thần kinh cảm giác dương vật có thể cải thiện thời gian xuất tinh trong một số trường hợp xuất tinh sớm nặng, không đáp ứng điều trị khác. Tuy nhiên, rủi ro mất cảm giác tình dục và rối loạn cương khiến nó không phù hợp để áp dụng rộng rãi.

Xuất tinh sớm là một trong những rối loạn tình dục phổ biến nhất ở nam giới, với tỷ lệ mắc ước tính 20-30% trên toàn cầu. Theo Hội Y học Giới tính Quốc tế, xuất tinh sớm là tình trạng nam giới xuất tinh trong khoảng một phút sau khi thâm nhập (thể nguyên phát), hoặc thời gian xuất tinh ngắn bất thường sau một giai đoạn hoạt động bình thường (thể thứ phát), gây phiền muộn cá nhân hoặc khó khăn trong mối quan hệ.

Quá trình xuất tinh do hệ thần kinh điều khiển, đặc biệt là hệ giao cảm. Khi có kích thích tình dục, các cơ co thắt và tinh dịch được phóng ra. Phẫu thuật cắt dây thần kinh giao cảm nhắm vào các dây thần kinh ở dương vật và vùng thắt lưng, giảm độ nhạy cảm để kéo dài thời gian xuất tinh. Các kỹ thuật phổ biến gồm cắt nhánh thần kinh lưng dương vật và cắt dây thần kinh giao cảm thắt lưng.

Nghiên cứu trên Journal of Sexual Medicine cho thấy hơn 74% bệnh nhân cắt chọn lọc nhánh lưng dương vật cải thiện thời gian xuất tinh sau 6 tháng, nhưng 12% gặp biến chứng giảm cảm giác khoái cảm. Một nghiên cứu khác trên Andrologia ghi nhận thời gian xuất tinh trung bình tăng từ 0,9 phút lên 3,1 phút, song 20% số người tham gia cảm thấy "không còn cảm xúc khi quan hệ".

Cắt dây thần kinh giao cảm có những ưu điểm như không phụ thuộc thuốc dài hạn, hiệu quả nhanh nếu thực hiện đúng chỉ định và có thể cải thiện tâm lý cho những người đã thất vọng với các phương pháp điều trị nội khoa. Tuy nhiên, thủ thuật cũng tiềm ẩn rủi ro, bao gồm mất hoặc giảm cảm giác khoái cảm, tổn thương vĩnh viễn dây thần kinh dẫn đến rối loạn cương dương, sẹo thần kinh gây đau mạn tính và không thể hồi phục nếu kết quả không như mong đợi.

Bác sĩ Duy phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các chuyên gia và khuyến nghị quốc tế nhấn mạnh, phẫu thuật không phải lựa chọn đầu tay. Hiệp hội Niệu khoa châu Âu (EAU) và ISSM khuyến cáo, điều trị ban đầu vẫn là liệu pháp hành vi và thuốc. Thủ thuật chỉ nên áp dụng cho những bệnh nhân bị xuất tinh sớm nguyên phát nặng (thời gian dưới 30 giây), đã thử các phương pháp nội khoa, hành vi hoặc tâm lý trong hơn một năm nhưng không hiệu quả, và hiểu rõ, chấp nhận nguy cơ mất cảm giác. Do tính chất tinh vi của phẫu thuật thần kinh, nó chỉ nên thực hiện tại các trung tâm chuyên sâu với đội ngũ giàu kinh nghiệm và theo dõi lâu dài.

Ngoài phẫu thuật, còn nhiều lựa chọn điều trị xuất tinh sớm ít xâm lấn hơn. Liệu pháp hành vi bao gồm các kỹ thuật "ngưng - bắt đầu lại" (stop-start), "ép - giữ" (squeeze technique) và tập kiểm soát hơi thở, thư giãn. Điều trị bằng thuốc hoặc kem gây tê tại chỗ. Bên cạnh đó, kết hợp trị liệu tâm lý giúp tăng cường nhận thức và kiểm soát cảm xúc, đặc biệt hiệu quả với những trường hợp liên quan đến lo âu thành tích hoặc trải nghiệm tiêu cực.

Lê Phương