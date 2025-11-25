Đạo diễn 'Mưa đỏ': Không ảo tưởng khi phim dự giải Oscar

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói không ảo tưởng khi "Mưa đỏ" được cử đi tranh giải Oscar 2026, tuy nhiên xem đây là niềm khích lệ lớn.

Trò chuyện bên lề hội thảo điện ảnh sáng 25/11 tại TP HCM, Đặng Thái Huyền lần đầu nói về cảm xúc khi Mưa đỏ vào danh sách 86 tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim quốc tế xuất sắc của giải Oscar 2026. Khi có thông tin phim dự vòng sơ tuyển, chị nhận nhiều ý kiến cho rằng cơ hội tác phẩm tiến sâu là "bằng không".

"Một nền điện ảnh non trẻ giống như một chú bé tí hon đi trên đại lộ, chỉ cần một bước tiến nhỏ đã là thành tựu. Chúng tôi tỉnh táo, không ảo tưởng, biết mình đang ở đâu, nhưng đó là niềm vui", chị cho biết.

Trong hội thảo hôm 23/11, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nói ngoài những quy định của ban tổ chức, phim được hội đồng trong nước chọn vì giàu tính nghệ thuật, bên cạnh hiệu ứng phòng vé, doanh thu. "Ngoài ra, chủ đề cũng là điều cần quan tâm. Phim phản ánh được những trăn trở không chỉ của giới điện ảnh mà của cả nước", ông Tạ Quang Đông nói.

Trước thềm lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 - diễn ra tối 25/11, phim là ứng viên nặng ký cho giải Bông Sen Vàng. Theo Đặng Thái Huyền, liên hoan năm nay có nhiều đề cử mạnh, đồng đều về nội dung, do nhà nước lẫn tư nhân sản xuất. 16 phim tranh giải quan trọng nhất gồm Địa đạo, Tử chiến trên không, Mai, Bộ tứ báo thủ, Thám tử Kiên, Nụ hôn bạc tỷ.

Đạo diễn cho rằng nếu đoạt giải, đó là "niềm hạnh phúc vỡ òa của êkíp". Tuy nhiên, sự đón nhận của khán giả thời gian qua mới là phần thưởng cao quý nhất. Trước đó, dự án thu hút 8,3 triệu lượt khán giả đến rạp, phục vụ công chúng ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo.

Ở hạng mục cá nhân - Đạo diễn xuất sắc, Đặng Thái Huyền là gương mặt nữ hiếm hoi bên cạnh các đồng nghiệp nam như Bùi Thạc Chuyên, Hàm Trần, Victor Vũ. Chị đánh giá các tên tuổi tranh giải đều xứng đáng. "Dù ít hay nhiều, mọi người đều góp phần tạo nên bản đồ đa màu sắc cho điện ảnh Việt năm nay", chị nói.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Đầu tháng 12, tác phẩm sẽ lần đầu ra mắt khán giả quốc tế tại tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng ở Pháp. Ban tổ chức cho biết phim đang "sốt" vé, không đủ cho nhu cầu xem của hàng nghìn khách mời, dự kiến phải bố trí thêm rạp.

Êkíp trân trọng cơ hội chiếu phim ngoài biên giới, để bạn bè quốc tế hiểu thêm về câu chuyện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. "Dù chỉ một người nước ngoài đến xem thôi, phim đã có một chặng đường tuyệt đẹp", đạo diễn nói.

Mưa đỏ do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, nhất là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp định có lợi cho họ.

Phim được đầu tư công phu từ khâu tiền kỳ, với bối cảnh hoành tráng, nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư, nhưng giới chuyên môn ước đoán kinh phí phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Êkíp xây dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình quay, đoàn phim dùng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại. Nhiều cảnh, giám đốc hình ảnh dùng tối đa bảy máy quay.

Đỗ Nhật Hoàng (trái) - nam chính - và dàn diễn viên trong "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Sau một tháng ra rạp, phim thu hút 8,3 triệu lượt khán giả, là tác phẩm có lượt người xem lớn nhất lịch sử phòng vé trong nước. Đến ngày 28/9, phim đạt doanh thu 710 tỷ đồng, là phim Việt ăn khách nhất. Đại diện nhà sản xuất - Đại tá Nguyễn Thu Dung, giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - cho biết doanh thu của phim "vượt ngoài mong đợi". Êkíp hạnh phúc khi tác phẩm vượt khỏi khuôn khổ của một phim điện ảnh để trở thành sự kiện văn hóa, truyền cảm hứng cho khán giả.

Oscar - giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - là sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải lần thứ 98 được phát sóng ngày 15/3/2026. Danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc sẽ công bố ngày 16/12, năm đề cử cuối được thông báo vào ngày 22/1/2026. Hồi tháng 3, Anora của đạo diễn Sean Baker thắng năm giải, gồm hạng mục Phim xuất sắc ở sự kiện lần 97.

Mai Nhật