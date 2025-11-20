'Mưa đỏ', 'Địa đạo' tranh giải ở Liên hoan phim Việt Nam 2025

"Mưa đỏ" - phim về cuộc chiến thành cổ Quảng Trị - cùng "Địa đạo", "Bộ tứ báo thủ" và 13 phim khác tranh giải Bông Sen Vàng 2025.

Đề cử phim điện ảnh được công bố trong sự kiện giới thiệu Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, chiều 20/11 tại TP HCM. Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) là một trong những phim được quan tâm khi đạt doanh thu kỷ lục của điện ảnh Việt -hơn 700 tỷ đồng. Cùng Địa đạo (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Mưa đỏ khẳng định sức hút của dòng phim chiến tranh - lịch sử, sau nhiều năm thể loại này bị đánh giá là kén khán giả.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Hạng mục còn có sự tham gia của nhiều tác phẩm doanh thu cao suốt hai năm qua, như Mai, Bộ tứ báo thủ (cùng do Trấn Thành đạo diễn), Thám tử Kiên (Victor Vũ), Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang), Tử chiến trên không (Hàm Trần). Một số đạo diễn lần đầu có tác phẩm tranh giải ở sự kiện, như Khương Ngọc với Chị dâu, Huỳnh Lập với Nhà gia tiên.

Các dự án được sản xuất theo hình thức nhà nước đặt hàng là ẩn số ở liên hoan phim. Vầng trăng thơ ấu (đạo diễn Hồ Ngọc Xum) là câu chuyện về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy bối cảnh từ năm 1895-1901, khi Người cùng gia đình lần đầu vào Huế. Thanh âm vượt đại dương tái hiện một phần giai đoạn kháng chiến chống Pháp từ 1945-1954, khi các chiến sĩ cách mạng bị giam tại nhà tù Côn Đảo.

Đỗ Nhật Hoàng (phải) và Steven Nguyễn - hai diễn viên phim "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông - trưởng ban chỉ đạo chương trình - cho biết doanh thu chỉ là một phần của tiêu chí chấm giải. Ngoài ra, ban giám khảo sẽ cân bằng những yếu tố về nội dung nghệ thuật, cách phản ánh dòng chảy thời đại, triết lý cuộc sống.

Ở kỳ liên hoan mới, TP HCM là nơi đăng cai trở lại sau 10 năm. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - cho biết sự kiện mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh địa phương vừa được UNESCO công nhận là "thành phố điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á. Bà kỳ vọng liên hoan lan tỏa niềm tự hào và tình yêu phim ảnh đến công chúng, khẳng định vị thế của điện ảnh Việt trong khu vực.

Sự kiện mở đầu với triển lãm ảnh TP HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh sáng 21/11. Tối cùng ngày là lễ khai mạc tại khuôn viên ngoài trời của hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập. Ban tổ chức còn mời nhiều chuyên gia góp mặt trong các buổi hội thảo về đề tài phát triển công nghiệp điện ảnh, giải pháp thu hút đoàn phim đến các địa phương.

Tối 23/11, chương trình Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong năm ngày diễn ra liên hoan, khán giả còn được xem nhiều tác phẩm chiếu miễn phí ở ba cụm rạp lớn, mở màn với phim Mưa đỏ. Liên hoan khép lại bằng lễ bế mạc tối 25/11 ở Nhà hát Quân Đội, TP HCM.

Đại diện ban tổ chức cho biết sẽ đăng tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM trong mỗi sự kiện, kêu gọi nghệ sĩ, khách mời chung tay ủng hộ người dân miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trailer Liên hoan phim Việt Nam 2025 Trailer Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Video: Ban tổ chức cung cấp

Liên hoan do Cục Điện ảnh cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hai năm một lần. Chương trình nhằm biểu dương các tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo, vinh danh nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật. Năm 2021, Mắt biếc - tác phẩm của Victor Vũ chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh - được trao giải cao nhất. Năm 2023, Tro tàn rực rỡ - Bùi Thạc Chuyên đạo diễn - đại thắng với loạt giải quan trọng.

Mai Nhật