Đạo diễn 'Harry Potter' thất vọng với bản truyền hình

Đạo diễn hai phần "Harry Potter" Chris Columbus nói những hình ảnh của loạt phim truyền hình không có sự sáng tạo so với các tác phẩm cũ.

Trên podcast The Rest Is Entertainment hôm 26/8, Chris Columbus - thực hiện phần Hòn đá phù thủy (2001) và Phòng chứa bí mật (2002) - nói: "Hình ảnh của Nick Frost mặc đúng bộ trang phục mà chúng tôi từng thiết kế cho nhân vật Hagrid. Tôi tự hỏi: 'Điều này có ý nghĩa gì?'. Tôi từng kỳ vọng mọi thứ có sự thay đổi nhưng nó chỉ là sự lặp lại".

Tạo hình nhân vật Hagrid trong bản truyền hình (trái) và phim điện ảnh. Ảnh: HBO/Warner Bros.

Trước đó, Columbus nói với Variety không có hứng thú tham gia loạt phim của HBO vì đã hoàn thành trách nhiệm với tác phẩm. Anh cũng khẳng định quan điểm này trong một số cuộc phỏng vấn. "Tôi không hề ghen tị mà thật sự tự hào về những bộ phim mình từng tham gia. Bây giờ tôi muốn bước tiếp", ông cho biết.

Loạt phim Harry Potter do HBO đầu tư thực hiện, dự kiến ra mắt năm 2027, được kỳ vọng là bản chuyển thể trung thành tiểu thuyết của nhà văn J. K. Rowling. Các nhà sản xuất cho biết phiên bản mới sẽ khai thác nhiều chi tiết hơn so với bản điện ảnh, theo chân nhân vật chính từ năm học đầu tiên tại trường phù thủy, kết bạn với Ron và Hermione, đến khi đối đầu Chúa tể Voldemort. Dominic McLaughlin, 11 tuổi, thủ vai cậu bé phù thủy, Arabella Stanton - đóng Hermione Granger - và Alastair Stout (đóng Ron Weasley).

Trailer "Harry Potter và Hòn đá phù thủy" Trailer "Harry Potter và Hòn đá phù thủy". Video: Warner Bros.

Từ tháng 4 đến nay, nhà sản xuất hé lộ tạo hình một số nhân vật, nhận phản ứng trái chiều từ khán giả. Diễn viên 11 tuổi Dominic McLaughlin có tạo hình đáng yêu trong vai Harry Potter phiên bản truyền hình, được nhiều người khen. Mặt khác, dự án gây tranh cãi khi chọn diễn viên da màu Paapa Essiedu vào vai Snape - nhân vật gắn liền sự nghiệp tài tử Alan Rickman - trong series về thế giới phù thủy. Một bộ phận khán giả còn cho rằng nhân vật Rubeus Hagrid (Nick Frost đóng) không chân thực.

Chris Columbus, 67 tuổi, được biết đến với vai trò chỉ đạo Home Alone (1990), Mrs. Doubtfire (1993) và hai phim đầu tiên trong loạt Harry Potter. Ngoài đạo diễn, Columbus là nhà sản xuất cho Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban (2004), The Help (2011) - tác phẩm giúp ông được đề cử giải Oscar cho Phim hay nhất.

Đạo diễn Chris Columbus. Ảnh: TTMB

Bộ truyện Harry Potter về những cuộc phiêu lưu của cậu bé phù thủy cùng tên và hai người bạn tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Phần một Harry Potter và Hòn đá Phù thủy xuất bản ngày 26/6/1997. Đến nay, bảy tập trong series bán được 500 triệu bản - trở thành series sách bán chạy nhất lịch sử - và được dịch ra 73 thứ tiếng. Phần kết Harry Potter và bảo bối tử thần xuất bản ngày 21/7/2007 - được tiêu thụ 15 triệu bản toàn thế giới trong 24 giờ. Sách được chuyển thể thành loạt phim tám phần, có doanh thu phòng vé toàn cầu 7,7 tỷ USD, nhận 12 đề cử Oscar.

Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)