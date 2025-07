Tạo hình bác Hagrid series 'Harry Potter'

Khán giả cho rằng nhân vật Rubeus Hagrid - do Nick Frost đóng - trong series "Harry Potter" không chân thực.

Nhà sản xuất công bố tạo hình nhân vật hôm 16/7, nhận hàng trăm nghìn lượt xem cùng hơn 400 nghìn lượt thích trên các nền tảng mạng xã hội. Trên Instagram của đài HBO, một người dùng viết: "Tôi rất thích Nick Frost, anh ấy là lựa chọn tuyệt vời cho vai diễn này. Nhưng bộ tóc giả và râu trông rất gượng gạo. Các chuyên gia trang điểm cần trau chuốt thêm một chút. Trông hơi giống cosplay". Người khác bình luận: "Chào mừng đến Hẻm Xéo. Tôi thấy hình ảnh Hagrid rất tuyệt vời".

Một ý kiến khác nhận gần 4.000 lượt thích có đoạn: "Tôi không hiểu vì sao, nhưng bất kỳ bức ảnh nào họ đăng về dàn diễn viên đều trông như được tạo bằng AI. Chỉ mình tôi thấy vậy hay mọi người cũng có cảm giác như thế?".

Nick Frost trong vai Rubeus Hagrid. Ảnh: HBO

Trong loạt phim điện ảnh năm 2001-2011, nhân vật do ngôi sao điện ảnh người Scotland Robbie Coltrane đóng. Vai Hagrid giúp Coltrane trở thành gương mặt quen thuộc toàn cầu. Nhân vật là một trong những người đầu tiên xuất hiện trong bộ phim, có vai trò giới thiệu với cậu bé mồ côi Harry Potter về thế giới phù thủy. Hagrid cũng là một trong những vai được nhiều khán giả yêu thích nhất loạt phim. Diễn viên Robbie Coltrane qua đời do suy đa tạng vào năm 2022 ở tuổi 72, khiến nhiều fan tiếc nuối.

Nick Frost, 53 tuổi, là diễn viên, biên kịch người Anh, nổi tiếng với các vai hài trong loạt phim Shaun of the Dead, Hot Fuzz và The World's End. Anh thường cộng tác bạn thân Simon Pegg, tạo nên bộ đôi ăn ý trên màn ảnh. Với lối diễn tự nhiên, Frost ghi dấu ấn qua những nhân vật hài hước nhưng chân thành. Ngoài điện ảnh, anh tham gia đóng truyền hình, viết sách và lồng tiếng cho phim hoạt hình.

Harry Potter and the Chamber of Secrets Robbie Coltrane (giây thứ 10) trong trailer "Harry Potter và Căn phòng Bí mật" (2002). Video: Warner Bros.

Loạt phim mới được HBO đầu tư thực hiện, dự kiến phát sóng vào năm 2027. Mỗi phần phim chuyển thể từ truyện của nhà văn J. K. Rowling, theo chân nhân vật chính từ năm học đầu tiên tại trường phù thủy, kết bạn với Ron và Hermione, đến khi đối đầu Chúa tể Voldemort. Dominic McLaughlin, 11 tuổi, thủ vai cậu bé phù thủy, Arabella Stanton - đóng vai Hermione Granger - và Alastair Stout (đóng Ron Weasley).

Đứng sau dự án là đội ngũ làm phim nhiều kinh nghiệm, trong đó có nhà sản xuất kiêm biên kịch Francesca Gardiner và đạo diễn Mark Mylod, từng thực hiện loạt phim Succession đoạt giải Emmy. Trước đó, dự án vấp phải phản ứng của người hâm mộ khi chọn diễn viên da màu Paapa Essiedu vào vai Snape - nhân vật gắn liền sự nghiệp tài tử Alan Rickman - trong series về thế giới phù thủy.

Khi mới công bố, một bộ phận người hâm mộ kêu gọi tẩy chay do tác giả J. K. Rowling có phát ngôn gây tranh cãi về người chuyển giới. Hồi tháng 6, Rowling cho biết đánh giá tốt kịch bản hai tập đầu. Bà trả lời không trực tiếp chấp bút nhưng hỗ trợ tích cực nhóm biên kịch.

Tài tử Robbie Coltrane (1950-2022) trong phim điện ảnh "Harry Potter". Ảnh: Warner Bros.

Theo BBC, phim trường Warner Bros Studios Leavesden (Anh) - nơi ghi hình loạt phim - được cấp phép xây dựng một trường học tạm thời dành cho các diễn viên nhí. Ngôi trường có sức chứa từ 150 đến 600 học sinh, hoạt động từ 5h30 đến 20h30 các ngày trong tuần, tạo điều kiện để các em vừa theo học văn hóa, vừa tham gia quá trình quay phim. Cơ sở này được phép hoạt động trong tối đa 10 năm, tương ứng thời gian sản xuất dự kiến của toàn bộ series.

Bộ truyện Harry Potter về những cuộc phiêu lưu của cậu bé phù thủy cùng tên và hai người bạn tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Phần một Harry Potter và Hòn đá Phù thủy xuất bản ngày 26/6/1997. Đến nay, bảy tập trong series bán được 500 triệu bản - trở thành series sách bán chạy nhất lịch sử - và được dịch ra 73 thứ tiếng. Phần kết Harry Potter và bảo bối tử thần xuất bản ngày 21/7/2007 - được tiêu thụ 15 triệu bản toàn thế giới trong 24 giờ. Sách được chuyển thể thành loạt phim tám phần, có doanh thu phòng vé toàn cầu 7,7 tỷ USD, nhận 12 đề cử Oscar.

Quế Chi (theo Independent)