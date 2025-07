Tạo hình Harry Potter mới

Diễn viên 11 tuổi Dominic McLaughlin có tạo hình đáng yêu trong vai Harry Potter phiên bản truyền hình, được nhiều khán giả khen.

Theo Variety hôm 14/7, trong hình ảnh mới nhất của bộ phim, Dominic McLaughlin hóa thân cậu bé đeo kính tròn, khoác lên mình bộ đồng phục trường Hogwarts. Thông tin thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích trên mạng xã hội X. Nhiều khán giả viết: "Ngoại hình cậu bé khá giống trong truyện, chúng ta cùng chờ xem nhé", "Dominic trông rất hợp vai, chúc tác phẩm sớm ra mắt".

Tạo hình của diễn viên Dominic McLaughlin, trong vai Harry Potter phiên bản truyền hình. Ảnh: HBO

Đồng hành cậu bé là Arabella Stanton - thủ vai Hermione Granger - và Alastair Stout (đóng Ron Weasley). Cả ba diễn viên nhí được chọn ra từ hơn 30.000 ứng viên trong đợt casting năm ngoái.

Ngôi sao người Anh Daniel Radcliffe từng thể hiện thành công vai Harry Potter từ năm 12 đến 22 tuổi (từ năm 2001 đến 2011). Sau loạt phim, anh trở thành gương mặt quen thuộc với người hâm mộ điện ảnh toàn cầu. Theo Celebrity Net Worth, tài tử hiện sở hữu khối tài sản khoảng 110 triệu USD, là một trong những nghệ sĩ thành công nhất nước Anh 20 năm qua.

Loạt phim mới được HBO đầu tư thực hiện, dự kiến phát sóng vào năm 2027. Mỗi phần phim chuyển thể từ truyện của nhà văn J. K. Rowling, theo chân nhân vật chính từ năm học đầu tiên tại trường phù thủy, kết bạn với Ron và Hermione, đến khi đối đầu Chúa tể Voldemort. Quá trình quay phim bắt đầu vào mùa hè năm nay tại phim trường Warner Bros Studios Leavesden ở Anh.

Ngoài bộ ba, các diễn viên phụ gồm tài tử John Lithgow (vai hiệu trưởng Albus Dumbledore), Janet McTeer (đóng giáo sư Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (vai Severus Snape), Nick Frost (vai Rubeus Hagrid), Luke Thallon (Quirinus Quirrell) và Paul Whitehouse vào vai Argus Filch. Đứng sau dự án là đội ngũ làm phim nhiều kinh nghiệm, trong đó có nhà sản xuất kiêm biên kịch Francesca Gardiner và đạo diễn Mark Mylod, từng thực hiện loạt phim Succession đoạt giải Emmy.

Harry Potter quidditch Cảnh thi đấu quidditch trong phim "Harry Potter". Video: Warner Bros.

Bộ truyện Harry Potter về những cuộc phiêu lưu của cậu bé phù thủy cùng tên và hai người bạn tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Phần một Harry Potter và Hòn đá Phù thủy xuất bản ngày 26/6/1997. Đến nay, bảy tập trong series bán được 500 triệu bản - trở thành series sách bán chạy nhất lịch sử - và được dịch ra 73 thứ tiếng. Phần kết Harry Potter và bảo bối tử thần xuất bản ngày 21/7/2007 - được tiêu thụ 15 triệu bản toàn thế giới trong 24 giờ. Sách được chuyển thể thành loạt phim tám phần, có doanh thu phòng vé toàn cầu 7,7 tỷ USD, nhận 12 đề cử Oscar.

Sau khi chọn diễn viên da màu Noma Dumezweni đóng Hermione trong vở kịch Harry Potter and the Cursed Child, thương hiệu tiếp tục xây dựng thế giới phù thủy đa dạng sắc tộc khi ra mắt phim truyền hình. Đây cũng là hướng đi mà thương hiệu giả tưởng nổi tiếng The Lord of the Rings thực hiện, chiếu trên nền tảng Amazon. Tuy nhiên, dự án của HBO vấp phải phản ứng của người hâm mộ khi chọn diễn viên da màu Paapa Essiedu vào vai Snape - nhân vật gắn liền sự nghiệp tài tử Alan Rickman - trong series về thế giới phù thủy.

Cát Tiên (theo Variety)