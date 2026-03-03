Đạo diễn Em chưa 18: 'Tôi mất một căn nhà vì làm phim lỗ'

Từng lập kỷ lục phim Việt ăn khách nhất với "Em chưa 18", khi làm phim tiếp theo Lê Thanh Sơn cho biết phải bán nhà vì lỗ nặng.

Dịp tái xuất mùa phim Tết 2026, Lê Thanh Sơn nói về kinh nghiệm đứng dậy sau thất bại của hai năm trước.

- Sau thời gian vắng bóng, anh trở lại màn ảnh rộng với "Báu vật trời cho", Phương Anh Đào, Tuấn Trần đóng chính. Phim sắp chạm mốc 100 tỷ đồng, cảm xúc của anh ra sao?

- Những ngày qua, tôi hồi hộp theo dõi phản ứng của khán giả. Thật ra, khi xem lại trên màn ảnh rộng, tôi chỉ hài lòng ở mức 70-80%. Nhiều phân cảnh tâm huyết tôi buộc cắt bớt để đảm bảo thời lượng, đồng thời một số đoạn tôi thấy còn khá dài dòng. Cảnh tranh cãi của cha con Hồng (nghệ sĩ Trung Dân, Tuấn Trần) nếu được làm lại, tôi sẽ thực hiện tốt hơn, chẳng hạn có nhiều cú máy đi sâu vào những "tích tắc" nội tâm nhân vật mà không cần dùng nhiều thoại.

Thời lượng bản dựng trước đó dài hơn ba giờ, chúng tôi cắt xuống còn 124 phút. Dù phim chưa hoàn hảo, những tiếng vỗ tay suốt quá trình cine-tour là động lực lớn cho tôi và êkíp.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Năm 2024, phim "Móng vuốt" bị xem là cú "ngã ngựa" phòng vé, thu về ba tỷ đồng dù đầu tư hàng chục tỷ. Điều này khiến anh áp lực như thế nào?

- Móng vuốt là phim duy nhất - tính đến lúc này - tôi bỏ tiền đầu tư, do đó khi phim thua lỗ tôi cũng mất luôn một căn hộ chung cư. Tôi chấp nhận không lấy lương đạo diễn, góp thêm gần 20% kinh phí, vì muốn chơi một cuộc chơi như tôi thích. Khi ấy, tôi muốn thử nghiệm thể loại sinh tồn - dòng phim còn khá hiếm ở Việt Nam. Tôi rất mê tạo hình của con gấu - quái thú trong phim nên quyết tâm đưa lên màn ảnh rộng. Nhân vật chính là nhóm bạn Gen Z, câu chuyện đối đầu quái vật cũng là việc đối diện nỗi đau bên trong họ.

Ngoài đời, tôi là một biker, từng ngã xe khá nhiều lần. Có hai dạng biker khi té ngã: một là cất xe luôn, hai là dựng lên, lái tiếp và chạy nhanh hơn. Tôi nghĩ bản thân là dạng thứ hai. Tôi ám ảnh với thất bại của Móng vuốt, nhưng theo hướng tích cực. Tôi xem đó là một rào chắn mà bản thân buộc đối diện, nhảy qua và chạy tiếp.

- Anh rút kinh nghiệm ra sao từ tác phẩm trước?

- Tôi học cách cân đối mọi thứ. Với Móng vuốt, tôi ưng ý 100% về nội dung, nhưng rất tiếc sự đón nhận của công chúng không như tôi mong đợi. Tôi nghiệm ra thứ đạo diễn và khán giả thích đôi khi không song hành. Mục tiêu tôi đặt ra vượt mức cần thiết, trong khi một phim hướng đến số đông cần tạo cảm giác vừa đủ. Tôi nhận bài học về nghệ thuật tiết chế, kìm hãm bớt cái tôi.

Khi trở lại, tôi có một đội ngũ marketing để tìm hiểu, khảo sát chính xác xu hướng khán giả cần, nhân vật như thế nào sẽ được yêu thích, quan tâm. Việc làm phim không còn đến từ cảm hứng mà đến từ số liệu.

Trailer 'Báu vật trời cho' Trailer "Báu vật trời cho". Video: Đoàn phim cung cấp

- Dù vậy, kịch bản phim mới bị nhận xét nhiều điểm phi logic, ví dụ ông Thiên (Quách Ngọc Ngoan) - phản diện của phim - quay sang yêu nữ chính. Anh nói sao?

- Nhân vật Thiên có một điểm "twist" (tình tiết bất ngờ) lớn, từ một trùm băng đảng nguy hiểm trở thành người lụy tình, yêu Ngọc hết lòng dù bị cô đả thương. Thật ra, khi tuyển diễn viên cho vai này, chúng tôi gặp khó khăn vì không ai tin vào chi tiết đó. Làm sao một người bị thương ở bộ hạ, mất khả năng làm cha lại phải lòng người gây ra thương tích cho mình, chuyển hóa hận thành yêu?

Lúc viết kịch bản, tôi và biên kịch Trần Khánh Hoàng nghĩ đến việc Thiên mắc một hội chứng tâm lý khá trái ngược, từ đó bị chinh phục bởi một phụ nữ như Ngọc. Diễn biến này xảy ra một cách từ từ, được tôi bồi đắp bằng nhiều chi tiết, thông tin để ngầm giải thích. Khi tôi mời Quách Ngọc Ngoan đóng, anh cảm nhận câu chuyện thú vị, không đặt câu hỏi nào về sự trái khoáy ở nhân vật. Tôi nghĩ những tiếng cười trong rạp chứng tỏ nhiều khán giả cũng tin một phần nào đó ở phim.

Hậu trường cảnh vật lộn của Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan Hậu trường cảnh xô xát của Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan của phim. Video: Đoàn phim cung cấp

- Đâu là thách thức lớn nhất của anh với "Báu vật trời cho"?

- Bối cảnh là một nỗ lực lớn của đoàn phim, mất thời gian dài mới tìm ra. Ban đầu, êkíp dự định khai thác yếu tố lễ hội văn hóa Nghinh Ông ở Rạch Giá, Kiên Giang (cũ), xoay quanh cuộc sống những ngư dân nơi đây. Tuy nhiên, khi đi khảo sát thực địa, chúng tôi chuyển hướng về miền Trung vì thích nét đẹp thuần khiết, hoang sơ của vùng Hòa Thắng, Bình Thuận (cũ). Địa điểm này phù hợp làm nơi trú ẩn của nữ chính Ngọc (Phương Anh Đào) khi cô và con trai tìm cách thoát khỏi sự truy lùng của phe phản diện.

Ở cảnh lễ hội cuối phim, chúng tôi huy động hơn 10 chiếc thuyền lớn, điều khiển lái theo đội hình thông qua bộ đàm. Êkíp phải quay nhiều lần, mà mỗi đợt "ra quân" như vậy kinh phí khá lớn. Dàn diễn viên như Tuấn Trần, Phương Anh Đào hầu hết bị say sóng vì chưa có kinh nghiệm đi biển.



Ngoài ra, khâu CGI (kỹ xảo điện ảnh) cho phân cảnh cá voi xuất hiện cũng là một trở ngại. Tôi muốn hình ảnh cá voi phải tung người bay lên khỏi mặt biển và phun nước, nhưng việc ra rạp gấp rút khiến êkíp không có nhiều thời gian chỉnh sửa.

- Anh nghĩ dòng phim nào sẽ lên ngôi trong năm nay?

- Hai, ba năm trước, dòng phim được yêu thích chủ yếu xoay quanh đề tài "chữa lành" vì mọi người muốn phục hồi tinh thần từ dư chấn Covid-19. Năm nay, tôi nghĩ kinh tế bắt đầu khôi phục, khán giả có xu hướng thích những phim chủ đề tình cảm - yêu đương, du lịch trải nghiệm. Ngoài ra, các tác phẩm cảm hứng yêu nước, sử thi sẽ tiếp tục được đón nhận, có thể tạo địa chấn sau thành công của Mưa đỏ, Tử chiến trên không.

Êkíp "Báu vật trời cho" về làng chài ở Bình Thuận chiếu phim miễn phí để tri ân khán giả, hôm 27/2. Ảnh: Hòa Phạm

Lê Thanh Sơn, 49 tuổi, từng tốt nghiệp Nhạc viện TP HCM, sau đó chuyển hướng theo phim ảnh, đăng ký học đạo diễn Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Anh giữ vai trò phó đạo diễn các phim Áo lụa Hà Đông, Dòng máu anh hùng. Năm 2009, anh làm Bẫy rồng - phim hành động với sự góp mặt của Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn. Năm 2017, anh thực hiện Em chưa 18 - Kiều Minh Tuấn và Kaity Nguyễn đóng chính. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 170 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất lúc bấy giờ.

Mai Nhật