Phương Anh Đào: 'Gia đình không giục tôi lấy chồng'

Diễn viên Phương Anh Đào, 34 tuổi, cho biết chưa muốn kết hôn trong nhiều năm tới, dành ưu tiên cho điện ảnh và chăm sóc bố mẹ.

Dịp Tết Bính Ngọ, cô trở lại màn ảnh rộng sau hai năm với vai chính trong phim Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn). Dịp này, diễn viên nói về câu chuyện làm nghề, hạnh phúc khi có người thân làm điểm tựa.

- Đóng vai một phụ nữ khát khao mái ấm gia đình, chị tìm thấy mối liên hệ gì với bản thân?

- Hồi trước, mỗi dịp Tết đến, tôi thường nhận những câu hỏi đại loại "Bao giờ lấy chồng". Năm nay, tôi vẫn chưa thấy cả nhà thúc giục chuyện kết hôn (cười). Thỉnh thoảng, tôi được mẹ khen "Dạo này thấy con trẻ trung hơn so với mấy năm trước". Có thể do tôi có niềm vui từ công việc, đồng thời tìm thấy hạnh phúc từ việc chăm sóc người thân. Tôi hài lòng với cuộc sống như thế.

Với tôi, câu chuyện lập gia đình luôn là duyên số, nằm ở tương lai khá xa. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian gần, có lẽ hai, ba năm tới vẫn chưa cần nghĩ đến chuyện này. Hiện tôi tập trung toàn bộ thời gian, năng lượng cho gia đình và sự nghiệp.

Diễn viên Phương Anh Đào. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Bận rộn với nghề diễn, chị dành quan tâm cho người thân thế nào?

- Năm nay tôi có lịch cine-tour (giao lưu ở rạp phim) từ mùng Một. Trước Tết, tôi đón ba mẹ từ quê lên thành phố để xem phim ở buổi công chiếu, sau đó mọi người quây quần ăn cơm. Tôi nghĩ việc ba mẹ được xem con gái trên màn ảnh cũng là cách kết nối theo hình thức nào đó.

Ba tôi năm nay đã hơn 60 tuổi, còn mẹ ngoài 50 tuổi. Nhờ đi làm sớm, tôi lo được cho ba mẹ ở một số khoản tiết kiệm nhỏ. Tôi không xem bản thân là trụ cột tài chính của gia đình, vì ba mẹ tôi vẫn có khả năng lao động, em trai vẫn đi làm. Chỉ là tôi có điều kiện thuận lợi hơn một chút để san sẻ với mọi người. Hiện, dù kinh tế cả nhà khá hơn lúc trước, ba mẹ tôi vẫn buôn bán ở quê, như một cách vận động, đi lại để giữ sức khỏe.



Ngoài ra, mối quan hệ của tôi và em trai giờ êm đẹp hơn, lúc trước chúng tôi không mấy hòa thuận. Sau này, việc hai chị em có thể ngồi chung mâm cơm, trò chuyện thân tình khiến ba mẹ tôi an tâm hơn nhiều.

- Gia đình là điểm tựa như thế nào để chị nỗ lực phấn đấu?

- Tôi là đứa trẻ lớn lên từ khó khăn. Ba mẹ làm ở một khu chợ tại Bạc Liêu (cũ), tôi vừa đi học vừa phụ gia đình kiếm tiền. Điều đó luôn là động lực để tôi phấn đấu trong cuộc sống, đồng thời sau này nhìn lại với một thái độ biết ơn. Những vất vả, khổ cực với tôi là chất liệu cảm xúc để đồng cảm hơn với nhân vật, cộng thêm trải nghiệm, quan sát những hoàn cảnh xung quanh, từ đó nhập vai tốt hơn.

Mọi người thường đặt ra tiêu chuẩn, chẳng hạn, năm bao nhiêu tuổi sẽ lập gia đình hoặc đạt cột mốc vật chất ra sao. Ngày trước, tôi hay suy nghĩ về chuyện phải thành công như thế nào để ba mẹ luôn thấy yên tâm. Đến lúc này, tôi nghĩ mình đã làm vui lòng gia đình vì học cách sớm tự chủ, năm 18-19 tuổi từ quê nhà Bạc Liêu lên TP HCM một mình lập nghiệp.

- 10 năm đóng phim, nhìn lại, đâu là quãng thời gian chật vật nhất của chị?

- Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, một thời gian dài, tôi không có vai diễn ưng ý, mặc dù thỉnh thoảng vẫn được mời quay TVC quảng cáo. Lúc ấy, tôi cảm giác bản thân không thể sống được với lĩnh vực mà mình từng hình dung như một thiên đường. Sau đó, tôi lại tham gia vài dự án song chất lượng không như mong đợi. Có lúc, tôi ngừng đóng phim để cảm xúc bớt chai sạn, tập trung vào những công việc đủ trang trải cuộc sống. Tôi tự nhủ khi nào có kịch bản tâm đắc mới quay lại màn ảnh.

Thời điểm khó khăn nhất tôi đã vượt qua. Giờ nhìn lại, tôi muốn nhắn gửi bản thân và những bạn trẻ rằng tiêu chuẩn với mỗi người đều khác nhau, chỉ có mình mới hiểu quãng đường từng đi qua khó khăn thế nào. Việc lấy thành công của người khác làm thước đo có thể khiến bản thân dằn vặt, khổ tâm.

Phương Anh Đào nói về quãng thời gian bế tắc, nghỉ đóng phim trong nghề diễn Phương Anh Đào nói về quãng thời gian bế tắc, nghỉ đóng phim trong nghề diễn. Video: Mai Nhật

- Vai mới trong "Báu vật trời cho" có điểm gì thu hút để chị nhận lời trở lại sau hai năm?

- Vai Ngọc - một người mẹ đơn thân - trẻ trung, có phần lém lỉnh so với dạng nhân vật khắc khổ, truân chuyên tôi từng đóng. Ngoài nét duyên hài, tôi lần đầu thử sức với nhiều cảnh hành động, như pha chạm trán một đại gia (Quách Ngọc Ngoan). Sau khi hoàn thành vai diễn, tôi có một niềm tin lớn phim sẽ chạm đến cảm xúc khán giả.

Trên phim trường, tôi khá cầu toàn. Đóng xong một phân cảnh, tôi chưa thấy thỏa mãn, phải xin đạo diễn Lê Thanh Sơn quay thêm vài "take", dù anh liên tục trấn an: "Em phải tin anh, như vậy là đủ hài lòng rồi" (cười).

Sau mỗi dự án, tôi đều xem lại vai diễn, phân tích xem bản thân còn gì thiếu sót. Mỗi lần như thế, tôi ít khi hài lòng về mình, luôn đau đáu luôn làm được nhiều hơn. Đó cũng là phương châm tôi theo đuổi để phát triển sự nghiệp dài hạn.

Hậu trường cảnh vật lộn của Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan Phương Anh Đào kể nỗi sợ khi dùng dao thật tấn công Quách Ngọc Ngoan trong phim mới. Video: Đoàn phim cung cấp

- Tái hợp với Tuấn Trần, chị tìm cách nào để làm mới cảm xúc?



- Tôi nhận lời đóng phim này một phần vì Tuấn Trần. Tuấn là một bạn diễn tài năng, cư xử chân thành, biết cách kết nối mọi thành viên trong êkíp, góp ý cho tôi nhiều điều bổ ích. Sau phim Mai của đạo diễn Trấn Thành, chúng tôi hẹn nhau gặp lại trong một dự án.

Mối quan hệ của Ngọc và Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài - khác với Mai và Sâu. Họ không phải là cặp đôi từ ban đầu, mà Hồng bị kéo vào tình huống oái ăm, phải làm cha bất đắc sĩ. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh Ngọc và chặng đường chữa lành những tổn thương quá khứ của cô, Hồng chỉ là một thanh niên vô tình bị làm đảo lộn cuộc sống.

Hai năm vắng bóng trên màn ảnh, tôi miệt mài tìm những kịch bản để đem lại màu sắc mới, tươi vui cho khán giả. Tôi đọc được nhiều ý kiến so sánh phim này với Mai. Thay vì áp lực, tôi thấy may mắn vì vẫn được mọi người quan tâm. Với mỗi tác phẩm, tôi xem đó là cơ hội để khắc phục những điểm còn yếu kém, non trẻ trong nghề.

Phân cảnh Tuấn Trần, Phương Anh Đào trong "Mai" Phương Anh Đào trong phân cảnh Mai ra mắt nhà Sâu (Tuấn Trần) và phản ứng của gia đình bạn trai, trong phim "Mai" (2024). Video: Đoàn phim cung cấp

Phương Anh Đào tên đầy đủ là Đào Phương Anh Đào, quê ở Bạc Liêu (cũ). Cô gây chú ý với phim độc lập Nhắm mắt thấy mùa hè (2018). Sau đó, cô vào vai chính trong phim hài tình cảm Chàng vợ của em (2018), đóng MV của rapper Đen Vâu. Năm 2023, cô tham gia Tro tàn rực rỡ - phim Bùi Thạc Chuyên chuyển thể từ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư. Đầu năm 2024, cô đóng Mai (Trấn Thành đạo diễn) - phim từng đạt kỷ lục phòng vé với doanh thu 520 tỷ đồng. Tháng 11/2025, diễn viên chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Mai Nhật