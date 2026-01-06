Cuộc sống độc thân của Quách Ngọc Ngoan

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan, 42 tuổi, nói không quan tâm tới chuyện tình cảm, dành thời gian đóng phim, ổn định kinh tế sau biến cố vỡ nợ.

Anh gây chú ý khi đóng phản diện chính trong Thiên đường máu - phim điện ảnh về đề tài lừa đảo người Việt ở nước ngoài. Trở lại sau thời gian kín tiếng, diễn viên cho biết hiện dành thời gian chủ yếu cho công việc. "Tôi nỗ lực diễn xuất, mong được cống hiến cho khán giả yêu điện ảnh, không còn nghĩ đến chuyện hẹn hò", anh nói.

Quách Ngọc Ngoan bên con gái trong chuyến cine-tour ở Hà Nội hôm 4/1 Quách Ngọc Ngoan chăm sóc con gái trong chuyến cine tour ở Hà Nội hôm 4/1. Video: Ân Nguyễn

Diễn viên chia tay doanh nhân Phượng Chanel năm 2021. Con gái họ - Sumi, bảy tuổi - về Bắc sống với mẹ và họ hàng bên ngoại. Thỉnh thoảng, diễn viên ra thăm con hoặc cô bé được mẹ cho vào Nam sum họp cùng cha. Gần đây, Quách Ngọc Ngoan ưu tiên các phim quay ở Hà Nội để được gặp con thường xuyên hơn.

Cuối tuần qua, trong buổi cine tour ở Hà Nội, anh tranh thủ đưa con theo cùng, mua quà bánh tặng bé. Anh cho biết mỗi lần gặp, bé tíu tít chuyện trò, nói "mai này lớn lên sẽ đến phim trường xem cha diễn xuất". Biết Sumi yêu mến ca sĩ Phương Mỹ Chi, anh hứa sắp xếp cuộc hẹn cho con gặp gỡ thần tượng. Thời gian tới, anh dự định chọn các kịch bản đề tài tình cảm - gia đình, nội dung nhẹ nhàng, không giới hạn độ tuổi, để con được thấy cha trên màn ảnh rộng.

Phong độ Quách Ngọc Ngoan ở tuổi 42. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễn viên nỗ lực rèn luyện thể lực, duy trì lối sống lành mạnh. Hàng ngày, sau khi hoàn thành lịch diễn, anh thường đi tập gym và chạy bộ. Nhờ vậy, anh giữ được hình thể săn chắc, đóng các cảnh hành động trong Thiên đường máu mà không cần cascadeur. Anh tự tạo thói quen đọc sách hàng tuần, nhất là tác phẩm về đề tài chữa lành. Diễn viên quan niệm giữ thể trạng tốt là cách giúp bản thân luôn cân bằng, tích cực, từ đó sẵn sàng trở lại công việc khi có cơ hội.

Quách Ngọc Ngoan tập thể hình trên phim trường Quách Ngọc Ngoan tập thể hình trên phim trường. Video: Nhân vật cung cấp

Sau khi thành công với Người bất tử (năm 2018, đạo diễn Victor Vũ), Quách Ngọc Ngoan mất "lửa" diễn xuất suốt thời gian dài. Khi đọc kịch bản, anh nhận ra không còn cảm xúc với nhân vật, không tiếp cận được đường dây tâm lý và hướng kể chuyện. Sợ ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim, anh từ chối loạt lời mời, dần vắng bóng với điện ảnh.

Từ cuối năm 2025, anh dần lấy lại cảm hứng làm nghề nhờ nhiều lời động viên, trong đó có đạo diễn Quốc Công - phim Trái tim què quặt. Quách Ngọc Ngoan nói dù đóng chính hay phụ, dự án lớn hoặc nhỏ, anh đều giữ quan điểm phải tập trung cao độ trên trường quay, không làm việc hời hợt. Sắp tới, diễn viên liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh với Báu vật trời cho - phim Tết đóng cùng Tuấn Trần, Hộ linh tráng sĩ - tác phẩm hành động cổ trang do Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo võ thuật, và Trại buôn người - một dự án khác về đề tài lừa đảo xuyên biên giới.

Sau khi công khai vỡ nợ vì kinh doanh thất bại năm 2023, diễn viên nói đến nay, anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, dần ổn định hơn. Anh được các đối tác trước đây tạo điều kiện để làm việc, sớm khắc phục số nợ còn lại. "Tôi nhận ra khi có biến cố, quan trọng nhất là học cách đứng vững trên đôi chân, làm những điều bản thân thấy tự tin nhất và sống hết mình", anh nói.

Trailer Người bất tử Quách Ngọc Ngoan trong trailer phim "Người bất tử". Video: Đoàn phim cung cấp

Quách Ngọc Ngoan quê Cà Mau, nổi tiếng qua nhiều phim: Long thành cầm giả ca, Người bất tử, Cuộc chiến hoa hồng, Cát nóng, Tỷ phú chăn vịt. Anh từng giành nhiều giải thưởng như Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2011, Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình xuất sắc giải Mai Vàng 2014, quán quân Tình Bolero 2020. Năm 2017, vai chính trong Người bất tử - phim tâm linh do Victor Vũ đạo diễn - gây tiếng vang với chuyên môn, giúp anh trở thành gương mặt được đánh giá cao.

Năm 2012, Quách Ngọc Ngoan kết hôn với diễn viên Lê Phương nhưng đổ vỡ sau ba năm chung sống. Họ có con trai chung - bé Cà Pháo, 14 tuổi. Sau ly hôn, diễn viên gắn bó với doanh nhân Phượng Chanel hơn sáu năm.

Tam Kỳ