Danh ca Tuấn Ngọc lần đầu hát với Mỹ Tâm

Ca sĩ mang êkíp trong nước sang Mỹ gồm ban nhạc Hoài Sa và vũ đoàn MTE, với mong muốn tạo nên chương trình thu hút về phần nghe lẫn nhìn. Cô vừa hát, nhảy múa vừa tự dẫn dắt chương trình trong suốt bốn giờ.

Mỹ Tâm nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Hơn 20 năm làm nghề, ca sĩ ghi dấu tên tuổi trong nước và quốc tế với nhiều giải thưởng. Cô từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, ca sĩ được trao giải Asia's Music Legend tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia - tôn vinh thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015, Mỹ Tâm chiến thắng hạng mục Best selling artist of Asia - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards. Năm 2019, Mỹ Tâm sản xuất phim Chị trợ lý của anh, liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.

Cô tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian hồi tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm thiện nguyện.