Danh ca Andrea Bocelli bị chỉ trích vì phản đối cách ly

ItalyNhiều người bất bình khi Andrea Bocelli - giọng ca tenor nổi tiếng - nói bị xúc phạm vì phải cách ly xã hội.

Theo AP, hôm 27/7, nam ca sĩ là khách mời tại hội thảo của các chính trị gia có quan điểm đối lập chính phủ Italy trong cách xử lý khủng hoảng Covid-19. Bocelli nói việc cách ly khiến ông cảm thấy bị tước mất quyền tự do. Bocelli cho biết mắc Covid-19 từ tháng 3, khỏi hồi tháng 5. Ông nói: "Khi mắc bệnh, tôi đi bơi và cảm thấy ổn, chỉ bị sốt nhẹ" và thấy bức xúc vì không được ra khỏi nhà dù không phạm pháp. Andrea Bocelli cũng tiết lộ tự ý vi phạm lệnh phong tỏa, nhưng không kể chi tiết.

Andrea Bocelli biểu diễn tại nhà thờ Duomo hồi tháng 4, khi đang nhiễm Covid-19. Ảnh: AP.

Danh ca mù còn bày cách cho mọi người: "Hãy đọc sách, đi dạo và làm quen, trò chuyện với nhau" thay vì giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang. Trong thời gian giãn cách, người dân Italy chỉ được ra ngoài nếu làm việc trong các ngành nghề thiết yếu, mua thuốc, thực phẩm hoặc dắt chó đi dạo.

Theo Telegraph, phát ngôn của danh ca bị nhóm Noi Denuceremo (We Will Denounce) - tập hợp những gia đình có người thân qua đời trong đại dịch - chỉ trích mạnh mẽ. Luca Fusco, người đứng đầu nhóm, nói danh ca sẽ sớm thay đổi quan điểm nếu ông tới thành phố Brescia hay Bergamo - nơi hàng nghìn người chết vì Covid-19.

Massimo Galli - một trong những chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước này - cho rằng phát ngôn của Bocelli thiếu cơ sở khoa học và mang những thông điệp nguy hiểm. Nhiều người cũng ngạc nhiên bởi ở cao điểm của đại dịch, ông trở thành biểu tượng cổ vũ tinh thần quốc gia với màn diễn lay động tại nhà thờ không người Duomo. Khi đó, Bocelli cũng mắc Covid-19.

Pierpaolo Sileri - Thứ trưởng Y tế Italy - tin rằng danh ca chỉ muốn bày tỏ sự bất tiện mà người dân trải qua trong đợt phong tỏa. "Tôi sẽ không nói những điều như thế. Nhưng tôi nghĩ ông ấy có thể phải giải thích rõ hơn tại sao lại phát ngôn như vậy", Sileri nói.

Andrea Bocelli là ca sĩ - nhạc sĩ Italy nổi tiếng với chất giọng nam cao. Tên tuổi của ông gắn liền các nhạc phẩm Besame Mucho, Time To Say Goodbye, Vivo Per Lay... Ông bị tai nạn và mù vĩnh viễn từ năm 12 tuổi. Năm 2014, ông kết hôn với bạn gái lâu năm - diễn viên Veronica Berti. Danh ca Celine Dion - nhiều lần song ca với ông - từng nói: "Nếu Chúa có một giọng hát, hẳn tiếng hát đó rất giống với Andrea Bocelli".

Danh ca Andrea Bocelli hát 'Amazing grace' Danh ca Andrea Bocelli hát "Amazing grace". Video: Youtube.

Italy ghi nhận tổng cộng 246.488 ca nhiễm, trong đó 198.756 đã khỏi và 35.123 người tử vong. Lúc cao điểm, khoảng 4.000 bệnh nhân phải điều trị đặc biệt. Lệnh phong tỏa được áp đặt từ tháng 3, có hiệu lực đến hết ngày 31/7 và đang được xem xét kéo dài thêm ba tháng.

Nhiều chuyên gia cảnh báo các nước châu Âu có nguy cơ đón làn sóng Covid-19 thứ hai trong thời gian tới, khi số ca nhiễm mới bắt đầu tăng trở lại.

Đạt Phan (theo AP, Telegraph)