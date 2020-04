Danh ca mù sẽ hát ở thánh đường không người

Andrea Bocelli - nghệ sĩ mù người Italy - sẽ hát trong thánh đường không người vào lễ Phục sinh năm nay.

Chương trình Bocelli: Music for Hope diễn ra tại thánh đường Duomo ở Milan vào 19h ngày 12/4, phát trực tiếp trên Youtube. Ở Mỹ, khung giờ này tương đương 10h (múi giờ Thái Bình Dương - PT) và 13h (múi giờ miền Đông - ET) - thời điểm nhiều người đến nhà thờ cầu nguyện khi chưa có đại dịch.

Theo Variety, Andrea Bocelli sẽ chỉ xuất hiện cùng một nghệ sĩ organ của nhà thờ. Danh ca dự kiến trình diễn Ave Maria (Schubert) và Sancta Maria của Mascagni.

Ca sĩ, nhạc sĩ Andrea Bocelli sẽ diễn solo trong chương trình đặc biệt giữa thời dịch. Ảnh: LATimes.

Thị trưởng thành phố Milan - ông Giuseppe Sala - nói: "Năm nay, chúng ta sẽ có một lễ Phục sinh rất khác. Những niềm vui đi cùng ngày lễ này đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Nhưng tôi chắc chắn rằng giọng hát phi thường của Bocelli sẽ là cái ôm vỗ về mà chúng ta đang thiếu, một cái ôm mạnh mẽ, đặc biệt, làm nồng ấm lại trái tim Milan, Italy và cả thế giới".

Andrea hy vọng buổi trình diễn lan tỏa sức mạnh tinh thần, giúp mọi người mạnh mẽ hơn, sớm vượt qua bệnh dịch. "Nhờ có âm nhạc, truyền hình trực tuyến và hàng triệu bàn tay cùng cầu nguyện trên khắp thế giới, chúng ta sẽ ôm ấp trái tim đau thương này. Milan và Italy sẽ hào phóng, mạnh mẽ, can đảm và chiến thắng một lần nữa. Sẽ là một niềm vui sướng khi ở giữa thánh đường Duomo, thời khắc của đại lễ và được chứng kiến màu nhiệm của sự tái sinh", danh ca nói.

Chương trình do thành phố Milan, tổ chức Veneranda Fabbrica del Duomo, công ty âm nhạc Sugar Music, Universal Music Group và Youtube hợp tác thực hiện.

Andrea Bocelli, 61 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ Italy nổi tiếng với chất giọng nam cao. Tên tuổi của ông gắn liền các nhạc phẩm Besame Mucho, Time To Say Goodbye, Vivo Per Lay... Ông bị tai nạn và mù vĩnh viễn từ năm 12 tuổi. Năm 2014, ông kết hôn với bạn gái lâu năm - diễn viên Veronica Berti.

Andrea Bocelli diễn live "Besame Mucho" Andrea Bocelli trình diễn live "Besame Mucho" tại Las Vegas, Mỹ năm 2006. Video: Youtube.

Thu Thảo (Theo Variety)