Đang chữa nám có nên trẻ hóa da?

Tôi đang điều trị nám bằng thuốc bôi và laser, gần đây da chùng nhão ở vùng hàm, khóe miệng.

Nếu kết hợp trẻ hóa bằng sóng siêu âm có ảnh hưởng đến hiệu quả chữa nám không? (Minh Ngọc, 35 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Điều trị nám và trẻ hóa da bằng sóng siêu âm là hai công nghệ tác động ở các tầng da khác nhau nên có thể phối hợp, nhưng cần được thực hiện ở thời điểm phù hợp và tuân thủ hướng dẫn từ bác sĩ chuyên khoa.

Cụ thể, các công nghệ sóng siêu âm như SUPERB tác động vào lớp trung bì sâu, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ săn chắc của da. Tác động nhiệt có kiểm soát tại lớp này kích thích sản sinh collagen, elastin, hỗ trợ nâng cơ nhẹ, làm đầy các rãnh nhăn, giảm chùng nhão da, đặc biệt ở vùng hàm, cằm hay khóe miệng. Trong khi đó, điều trị nám tập trung vào lớp thượng bì và trung bì nông, với mục tiêu ức chế hoặc làm mờ sắc tố melanin thông qua thuốc bôi hoặc laser.

Cả hai phương pháp đều không xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng và có thể áp dụng trong cùng một phiên điều trị. Tuy nhiên, nếu da đang kích ứng với thuốc bôi nám hoặc chưa phục hồi hoàn toàn sau điều trị sắc tố bằng laser có bước sóng 532 nm thì nên trẻ hóa bằng công nghệ SUPERB khi da đã ổn định, không còn viêm đỏ, bong tróc.

Bác sĩ Trang sử dụng công nghệ SUPERB nâng cơ, săn chắc vùng nọng cằm và đường viền hàm cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong các công nghệ trẻ hóa bằng sóng siêu âm hiện nay, SUPERB nổi bật với cơ chế sử dụng đồng thời 7 chùm tia siêu âm song song, tạo nhiệt ở độ sâu chuẩn 1,5 mm trong lớp trung bì. Nhờ tích hợp hệ thống làm lạnh tiếp xúc, năng lượng được kiểm soát chính xác, tránh làm tổn thương bề mặt da. Điều này giúp da săn chắc hơn, các vùng da chảy xệ được cải thiện mà không cần can thiệp xâm lấn hay nghỉ dưỡng dài ngày.

Để kết hợp điều trị nám và trẻ hóa hiệu quả, bạn nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để các bác sĩ đánh giá tình trạng da, tư vấn phù hợp. Với người có nền da nhạy cảm, dễ bị đỏ ngứa da, dễ tăng sắc tố sau viêm, bác sĩ cân nhắc kỹ việc phối hợp để phòng tránh tác dụng phụ.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM