Dàn xe điện VinFast gây chú ý trên đường phố Philippines

Sự kiện diễu hành của đoàn xe điện VinFast tại Philippines được chia thành nhiều giai đoạn, bắt đầu từ ngày 24/5 và kết thúc hôm 10/8. Mỗi đợt diễu hành quy tụ từ 11 đến 19 mẫu xe VinFast các loại.
Đại diện ban tổ chức chương trình cho biết, chuyến diễu hành nhằm kỷ niệm 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines (12/7/1976 – 12/7/2025). Hình ảnh cờ Việt Nam và Philippines trên những chiếc xe điện VinFast được xem là biểu trưng cho tinh thần hợp tác bền chặt, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững giữa hai nước.
Toàn bộ các mẫu xe điện VinFast đang mở bán tại thị trường Philippines đều tham gia vào chuỗi sự kiện, từ VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 đến VF 9. Đặc biệt, đoàn xe được "thay áo mới" bằng nhiều họa tiết, khiến mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự quan tâm của người dân.
Theo ban tổ chức, các đoàn đã đi tổng cộng 500 km, băng qua hầu hết các địa phương trọng điểm thuộc Metro Manila như: Marikina, Quezon, Mandaluyong và các tỉnh vùng đồi núi như Tagaytay và Rizal.
Một thành viên trong đoàn cho biết, các mẫu xe VinFast cho thấy khả năng vận hành, sự linh hoạt trên đa dạng cung đường, từ những con phố chật hẹp cho đến đồi núi quanh co.
Hành trình của các mẫu xe điện VinFast diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng gắt, mưa rào và những cơn bão tại Philippines. "Những chiếc xe điện VinFast chứng tỏ phần nào sự bền bỉ, độ ổn định trong suốt chuyến hành trình", một thành viên trong đoàn cho biết.
Một chiếc VF 3 với họa tiết bắt mắt trong đoàn.
Sau hơn 1 năm ra mắt thị trường này, VinFast mang đến dải sản phẩm đa dạng, nhanh chóng mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương thông qua các đối tác, hứa hẹn mang đến trải nghiệm tiện dụng cho người dân.
Dàn xe điện VinFast di chuyển qua Quezon City.
Theo ban tổ chức, thông qua sự kiện này, VinFast tiếp tục khẳng định hướng đi tiên phong trong việc xanh hóa giao thông tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Quang Anh
Ảnh: VinFast