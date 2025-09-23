Dàn vũ khí trên hộ vệ hạm Anh thăm Việt Nam

Hộ vệ hạm HMS Richmond cùng 185 sĩ quan và thủy thủ của hải quân Anh cập bến tại Cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội ở TP HCM chiều 22/9, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 4 ngày đến Việt Nam.

Chuyến thăm của tàu HMS Richmond diễn ra vào thời điểm Anh và Việt Nam kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thể hiện cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, trong đó hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa hai quốc gia ngày càng được củng cố và phát triển.