Dàn tên lửa, UAV Mỹ lần đầu thực chiến trong xung đột với Iran

Mỹ - Israel ngày 28/2 phát động chiến dịch quy mô lớn, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như nhà riêng của hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh tại Iran. Israel thông báo tên của chiến dịch là "Sư tử Gầm", trong khi Mỹ gọi cuộc tấn công là "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".
Iran cho biết các cuộc tập kích đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng.
Trong ảnh là tiêm kích F/A-18F Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong ngày đầu diễn ra chiến dịch.
Mỹ - Israel ngày 28/2 phát động chiến dịch quy mô lớn, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như nhà riêng của hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh tại Iran. Israel thông báo tên của chiến dịch là "Sư tử Gầm", trong khi Mỹ gọi cuộc tấn công là "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".
Iran cho biết các cuộc tập kích đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng.
Trong ảnh là tiêm kích F/A-18F Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong ngày đầu diễn ra chiến dịch.
Quân đội Mỹ triển khai tiêm kích, phóng tên lửa tấn công Iran hôm 28/2. Video: CENTCOM
Tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ khu trục hạm USS Spruance.
Bức ảnh gây chú ý khi tên lửa hành trình Tomahawk được sơn màu đen, thay vì xám nhạt như thường thấy. Đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh tên lửa Tomahawk màu đen.
Tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ khu trục hạm USS Spruance.
Bức ảnh gây chú ý khi tên lửa hành trình Tomahawk được sơn màu đen, thay vì xám nhạt như thường thấy. Đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh tên lửa Tomahawk màu đen.
Một vũ khí khác trong biên chế hải quân Mỹ có màu sắc tương tự là tên lửa diệt hạm tầm xa AGM-158C LRASM.
"Có vẻ như lô Tomahawk mới xuất xưởng dành cho hải quân Mỹ cũng được sơn lớp phủ tương tự", Tyler Rogoway, cây viết của chuyên trang quân sự War Zone, nhận định.
Một vũ khí khác trong biên chế hải quân Mỹ có màu sắc tương tự là tên lửa diệt hạm tầm xa AGM-158C LRASM.
"Có vẻ như lô Tomahawk mới xuất xưởng dành cho hải quân Mỹ cũng được sơn lớp phủ tương tự", Tyler Rogoway, cây viết của chuyên trang quân sự War Zone, nhận định.
Một tên lửa Tomahawk do khu trục hạm USS Spruance khai hỏa hôm 28/2 vẫn có màu xám nhạt truyền thống.
Rogoway nhận định lớp phủ mới của "Tomahawk đen" có thể giúp giảm diện tích phản xạ radar và tăng khả năng sống sót, đặc biệt là khi tập kích mục tiêu trên biển.
Một tên lửa Tomahawk do khu trục hạm USS Spruance khai hỏa hôm 28/2 vẫn có màu xám nhạt truyền thống.
Rogoway nhận định lớp phủ mới của "Tomahawk đen" có thể giúp giảm diện tích phản xạ radar và tăng khả năng sống sót, đặc biệt là khi tập kích mục tiêu trên biển.
Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) phóng từ pháo phản lực HIMARS trong ngày đầu chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".
PrSM là tên lửa đạn đạo tầm ngắn do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển, nhằm thay thế cho Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) đời cũ. Đây được cho là lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng PrSM trong thực chiến.
Tên lửa PrSM sở hữu các tính năng vượt trội so với ATACMS, với đầu đạn nổ mạnh nặng 90 kg và tầm bắn trên 500 km. Nó có thể được khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và M270, với cơ số lần lượt là 2 và 4 quả.
Phiên bản tiếp theo của PrSM dự kiến đạt tầm bắn khoảng 1.000 km, gấp đôi bản gốc.
Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) phóng từ pháo phản lực HIMARS trong ngày đầu chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".
PrSM là tên lửa đạn đạo tầm ngắn do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển, nhằm thay thế cho Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) đời cũ. Đây được cho là lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng PrSM trong thực chiến.
Tên lửa PrSM sở hữu các tính năng vượt trội so với ATACMS, với đầu đạn nổ mạnh nặng 90 kg và tầm bắn trên 500 km. Nó có thể được khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và M270, với cơ số lần lượt là 2 và 4 quả.
Phiên bản tiếp theo của PrSM dự kiến đạt tầm bắn khoảng 1.000 km, gấp đôi bản gốc.
Tên lửa PrSM và các vũ khí khác trong video tổng hợp về 24 giờ đầu tiên của chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng". Video: CENTCOM
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, tuyên bố máy bay không người lái (UAV) giá rẻ, được thiết kế dựa trên dòng Shahed của Tehran, đã thực chiến lần đầu trong chiến dịch tập kích Iran.
Hình ảnh minh họa do CENTCOM đăng cho thấy đây mẫu LUCAS do công ty Mỹ SpektreWorks phát triển.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, tuyên bố máy bay không người lái (UAV) giá rẻ, được thiết kế dựa trên dòng Shahed của Tehran, đã thực chiến lần đầu trong chiến dịch tập kích Iran.
Hình ảnh minh họa do CENTCOM đăng cho thấy đây mẫu LUCAS do công ty Mỹ SpektreWorks phát triển.
UAV Lucas phóng từ tàu chiến đấu ven biển USS Santa Barbara hồi tháng 12/2025.
LUCAS được mô tả là UAV có tầm bay lớn, thời gian hoạt động liên tục 6 giờ và tốc độ hành trình hơn 100 km/h.
Thiết kế cốt lõi của LUCAS dựa trực tiếp trên UAV tự sát Shahed-136 của Iran. Quan chức Mỹ nói quân đội nước này đã thu được một chiếc Shahed, nghiên cứu và dùng kỹ nghệ đảo ngược để chế tạo phi cơ tương ứng.
UAV Lucas phóng từ tàu chiến đấu ven biển USS Santa Barbara hồi tháng 12/2025.
LUCAS được mô tả là UAV có tầm bay lớn, thời gian hoạt động liên tục 6 giờ và tốc độ hành trình hơn 100 km/h.
Thiết kế cốt lõi của LUCAS dựa trực tiếp trên UAV tự sát Shahed-136 của Iran. Quan chức Mỹ nói quân đội nước này đã thu được một chiếc Shahed, nghiên cứu và dùng kỹ nghệ đảo ngược để chế tạo phi cơ tương ứng.
Các địa điểm tại Iran bị Mỹ - Israel tập kích từ ngày 28/2 đến 1/3. Đồ họa: CNN
Các địa điểm tại Iran bị Mỹ - Israel tập kích từ ngày 28/2 đến 1/3. Đồ họa: CNN
Phạm Giang (Ảnh: US Navy, US Army)