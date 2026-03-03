Dàn tên lửa, UAV Mỹ lần đầu thực chiến trong xung đột với Iran

Mỹ - Israel ngày 28/2 phát động chiến dịch quy mô lớn, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như nhà riêng của hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh tại Iran. Israel thông báo tên của chiến dịch là "Sư tử Gầm", trong khi Mỹ gọi cuộc tấn công là "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".

Iran cho biết các cuộc tập kích đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng.

Trong ảnh là tiêm kích F/A-18F Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong ngày đầu diễn ra chiến dịch.