Ảnh vệ tinh căn cứ đồn trú Mỹ sau đòn tập kích của Iran

Ảnh vệ tinh thương mại của Trung Quốc cho thấy tên lửa Iran đã gây thiệt hại ở sân bay quân sự Ali Al Salem tại Kuwait.

Công ty MizarVision của Trung Quốc hôm nay công bố ảnh vệ tinh thương mại, cho thấy nhiều cột khói đen lớn bốc lên từ căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait sau đòn tập kích trả đũa của Iran ngày 28/2. Một trong số đó dường như bắt nguồn từ kho chứa nhiên liệu.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kuwait Saud Abdulaziz Al-Atwan xác nhận căn cứ Ali Al Salem đã bị một số tên lửa đạn đạo Iran nhắm mục tiêu, thêm rằng lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn thành công các mối đe dọa. "Mảnh vỡ từ quá trình đánh chặn đã rơi xuống khu vực xung quanh", ông nói.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ Ali Al Salem sau cuộc tập kích của Iran hôm 28/2. Ảnh: MizarVision

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani cho biết đòn tập kích tên lửa của Iran hôm 28/2 đã gây "thiệt hại đáng kể" cho đường băng tại căn cứ Ali Al Salem. "Tất cả binh sĩ không quân Italy tại căn cứ bị tên lửa Iran tấn công ở Kuwait đều an toàn. Họ đều ở trong hầm trú ẩn", ông cho hay.

Binh sĩ Italy bắt đầu đồn trú tại sân bay Ali Al Salem từ năm 2019 để tham gia nhiệm vụ đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq. Căn cứ này còn là nơi đóng quân của Không đoàn Viễn chinh số 386 Mỹ, được Washington mô tả là "trung tâm không vận chủ chốt và cửa ngõ để triển khai sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng đồng minh cùng liên quân ở khu vực".

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, ngày 28/2 cho biết lực lượng dưới quyền đã "phòng thủ thành công trước hàng trăm cuộc tấn công tên lửa, máy bay không người lái của Iran".

"Chưa có thông tin về thương vong liên quan hoạt động chiến đấu của Mỹ. Thiệt hại đối với các cơ sở Mỹ là rất nhỏ và không gây ảnh hưởng đến năng lực tác chiến", CENTCOM cho hay.

Các mục tiêu mà Iran tập kích khi tấn công trả đũa Mỹ và Israel hôm 28/2. Đồ họa: CNN

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Nguồn thạo tin cho biết cuộc tấn công đã được Mỹ và Israel "lên kế hoạch chung trong nhiều tháng".

Iran sau đó nhanh chóng tuyên bố mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại nhiều nước Trung Đông, gây ra hàng loạt thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Tehran khẳng định mục tiêu là lực lượng của Washington, chứ không phải lãnh thổ các quốc gia láng giềng.

Phạm Giang (Theo AFP, War Zone, France24)