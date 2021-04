Dàn siêu mẫu catwalk trên phố New York vắng người

Siêu mẫu Shalom Harlow mở đầu show với bộ cánh công sở gồm sơ mi và quần âu đen, blazer trắng.

Harlow sinh năm 1973, là siêu mẫu Canada nổi tiếng ở cuối thập niên 1990. Ước mơ trở thành nhà du hành vũ trụ, nhưng cô lại có duyên với nghề người mẫu vào năm 16 tuổi khi được chuyên gia phát hiện tại một buổi hòa nhạc tại Toronto (Canada). Cô là gương mặt yêu thích của Alexander McQueen, John Galliano, Ralph Lauren, Marc Jacobs, Chanel, Versace, Dior...

Năm 2007, cô được tạp chí Forbes xếp thứ 13 trong danh sách 15 siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Ngoài làm mẫu, người đẹp còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim: "Happy Here and Now", "Vanilla Sky", "The Salton Sea", "Head Over Heels"...