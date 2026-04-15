Hồng Lệ, Doãn Oanh tranh vô địch VnExpress Marathon Huế 2026

Nhà đương kim vô địch 21km VnExpress Marathon Huế, với thành tích 1:11:08, Lê Văn Hương sẽ trở lại đường đua cố đô. Mùa giải 2025, chân chạy thuộc tuyển điền kinh Nghệ An để lại dấu ấn với chuỗi thành tích ấn tượng. Chưa đầy một tháng, anh lần lượt vô địch 21km tại Huế, đăng quang 42km Đền Hùng Marathon, rồi tiếp tục về nhất ở giải ngành công an.
Dù ít thi đấu trong nửa năm gần đây, chân chạy sinh năm 2002 vẫn là cái tên đáng chú ý trong nhóm tranh chấp top đầu nhờ nền tảng chuyên môn tốt và khả năng thi đấu ổn định.
Hoàng Viết Vĩ Ly, chân chạy sinh năm 2004 quê Bắc Ninh, là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Anh hiện sở hữu PR 21km ở mốc 1 tiếng 10 phút và từng gây bất ngờ khi đăng quang VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 ngay lần đầu thử sức ở cự ly full marathon.
Bước sang năm 2026, Vĩ Ly cho biết vẫn ưu tiên cự ly 21km, nội dung sở trường đã giúp anh tạo dấu ấn ở nhiều giải đấu lớn. Việc góp mặt ở Huế lần này, vì thế, được xem là cơ hội để chân chạy trẻ tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm cạnh tranh ngôi đầu.
Ẩn số thú vị của cự ly 21km năm nay là Triệu Tiến Luyện, chân chạy quê Lâm Đồng. Ở tuổi 24, Tiến Luyện đã là một chân chạy đầy kinh nghiệm, nổi bật với khả năng bám pace và tăng tốc ở giai đoạn cuối.
Tại VnExpress Marathon Cần Thơ hồi tháng 9/2025, anh có màn bứt tốc ấn tượng ở những km quyết định để vượt qua Trương Trí Tâm và Lý Nhân Tín, qua đó giành chức vô địch 21km. Thành tích tốt nhất của Luyện là 1 tiếng 11 phút 02 giây, thiết lập tại Tiền Phong Marathon 2024.
Trịnh Minh Tâm là gương mặt tiến bộ nhanh của nhóm marathon nam. Từ cột mốc 2 tiếng 40 phút tại VnExpress Marathon Nha Trang 2025, anh phá sâu kỷ lục cá nhân ở All-Star hồi tháng 2 năm nay với thành tích 2 tiếng 26 phút.
PR 21km hiện tại của Minh Tâm là 1 tiếng 11 phút 44 giây, thiết lập tại Huế mùa trước. Đường đua ngày 19/4 tới cũng là dịp anh trở lại cự ly này trong năm 2026, hứa hẹn hướng tới một cột mốc mới.
So với dàn elite trẻ năm nay, Trương Văn Tâm đại diện cho mẫu chân chạy dày dạn kinh nghiệm. Sinh năm 1991, anh là runner kiêm HLV chạy bộ, sở hữu bảng thành tích dày ở cả full marathon lẫn bán marathon. Đầu năm nay, Văn Tâm lập PR tại Tết Run miền Nam với thời gian 1 tiếng 12 phút 43 giây.
Phong độ tiếp tục được duy trì khi nam runner về nhất 21km hệ phong trào tại giải Tiền Phong Marathon cách đây hai tuần. Chuỗi kết quả tích cực gần đây giúp Văn Tâm trở thành một nhân tố đáng gờm trên đường đua Huế.
Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Kinh nghiệm cùng nền tảng của một VĐV chuyên nghiệp giúp cô thường xuyên chiếm ưu thế ở nhiều giải đấu thuộc hệ thống VnExpress Marathon.
Ở cự ly 21km, chân chạy quê Gia Lai đã 4 năm liên tiếp vô địch Tiền Phong Marathon giai đoạn 2022-2025, đồng thời duy trì phong độ tốt ở nhiều giải half marathon lớn. Tuy nhiên, cuộc đua 21km tại Huế năm nay hứa hẹn không dễ dàng khi cô sẽ phải cạnh tranh với nhiều tuyển thủ trẻ có thành tích rất sát nhau.
Lê Thị Lam của Hà Tĩnh không thi đấu nhiều cự ly 42km từ đầu năm nay, thay vào đó chủ yếu tập trung cho 21km. Tháng 3 vừa qua, cô ghi dấu ấn với chức vô địch 21km hệ chuyên nghiệp tại Tiền Phong Marathon.
Ở tuổi 21, Lam hiện sở hữu PR 1:18:22, chỉ kém Hồng Lệ chưa đầy một phút.
Doãn Thị Oanh là gương mặt thường xuyên về nhất ở cự ly 21km tại các giải VnExpress Marathon. Tại Hanoi Midnight 2025, cô giáo thể dục quê Vĩnh Phúc lập kỷ lục cá nhân 1 tiếng 19 phút 13 giây.
Với thông số này, Oanh hiện là nữ runner phong trào có thành tích tốt nhất, đồng thời nằm trong top 10 bảng vàng half marathon nữ của Vietnam’s Best Marathons.
Đương kim vô địch Hoàng Thị Ngọc Anh trở lại VnExpress Marathon Huế sau chiến thắng ở mùa giải 2025. Dù mới ở tuổi 20, tài năng trẻ của tuyển điền kinh Việt Nam vẫn được xem là đối thủ đáng gờm ở cự ly 21km.
Tại Tiền Phong Marathon hồi tháng 3, cô về nhì sau Lê Thị Lam với cách biệt 6 giây, đồng thời lập PR mới 1:20:20.
Nguyễn Khánh Ly là gương mặt duy trì phong độ ổn định trong một năm qua, thường xuyên đứng bục ở các cuộc đua lớn. Chân chạy của tuyển điền kinh Đà Nẵng hiện sở hữu PR 21km là 1 tiếng 19 phút 49 giây, thiết lập tại Tiền Phong Marathon 2025.
Tại sân chơi điền kinh quốc gia năm ngoái, cô giành ba huy chương trong cùng một ngày thi đấu, cho thấy nền tảng thể lực tốt cùng khả năng duy trì phong độ đáng chú ý.
Hải Long