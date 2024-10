Diễn viên phim "Tee Yod 2" - Nadech Kugimiya, Denise Jelilcha Kapaun và Nutthacha Jessica Padovan - khiến khán giả thích thú khi nhảy "See Tình" của Hoàng Thùy Linh.

Chiều 19/10, các nghệ sĩ và êkíp dự án kinh dị Thái Lan đến TP HCM giao lưu. Trước câu hỏi về việc quan tâm sản phẩm phim ảnh, âm nhạc tại Việt Nam, ba diễn viên cho biết yêu thích giai điệu của bài hát See Tình, do Hoàng Thùy Linh trình bày. Sau đó, họ thể hiện vũ đạo trước sự cổ vũ từ khán giả.

Dàn sao Tee Yod 2 nhảy 'See Tình' Ba diễn viên "Tee Yod 2" nhảy điệu "See Tình". Video: Quế Chi

Diễn viên Nadech Kugimiya - vai Yak - cho biết thường nghe ca khúc trong một tháng qua, đoạn "tình tình tang tang" là phần anh thích nhất. Trong ba nghệ sĩ, Nutthacha Jessica Padovan (biệt danh là Nina, hóa thân nhân vật Yee) được nhiều người khen thuần thục điệu nhảy.

Từ đầu năm ngoái, bài hát nhận sự ủng hộ lớn, được nhiều nghệ sĩ quốc tế như Lee Seung Hoon, Sunwoo, BLANK2Y (Hàn Quốc), Chúc Tự Đan, Angelababy, Vương Diệu Khánh (Trung Quốc), Thái Y Lâm (Đài Loan) hưởng ứng. Truyền thông Trung Quốc gọi nhạc phẩm là "thần khúc" vì mức độ lan tỏa rộng rãi. Lượt xem video liên quan giai điệu và vũ điệu của bài hát vượt bốn tỷ trên Douyin và các nền tảng video Hoa ngữ.

See Tình là đĩa đơn nằm trong album thứ tư của Hoàng Thùy Linh - LINK - do DTAP sáng tác, ra mắt tháng 2/2022. Bài hát có giai điệu dance-pop chủ đạo, kết hợp đoạn điệp khúc mang âm hưởng ngũ cung. Tên bài hát được đặt theo hướng chơi chữ, người nghe có thể hiểu "See Tình" là "si tình" hay "nhìn thấy tình yêu".

Trong buổi giao lưu, dàn diễn viên còn chia sẻ cảm xúc khi Tee Yod 2 được khán giả châu Á đón nhận, trong đó thị trường Việt thu hơn 63,5 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Nadech Kugimiya cho rằng dự án đạt doanh thu cao nhờ sự đồng cảm từ khán giả. Theo Nadech, giá trị tình thân là điều thiêng liêng, tạo nên sợi dây liên kết giữa người xem và bộ phim. Bên cạnh yếu tố kinh dị, thông điệp về tình cảm gia đình được khắc họa qua nhiều tình tiết.

Với Denise Jelilcha Kapaun, vai diễn Yad là cột mốc phát triển sự nghiệp của cô. "Phần một Tee Yod là lần đầu tiên tôi chạm ngõ điện ảnh. Sau bộ phim, tôi nhận được những cơ hội mới. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả Việt Nam vì đã ủng hộ tác phẩm", Denise nói.

Dàn diễn viên cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội tham gia dự án Việt. Denise muốn thử sức ở thể loại hành động, Nadech mong chờ nhận được các kịch bản phim hài, tình cảm lãng mạn. Còn Nina hy vọng góp mặt trong các tác phẩm kinh dị để trau đồi khả năng diễn xuất.

Nadech Kugimiya (phải) và sao nhí Nutthacha Jessica Padovan (giữa) ký tặng khán giả trong buổi giao lưu ngày 19/10 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Như

Tee Yod ra mắt lần đầu năm 2023, lấy bối cảnh năm 1972 tại một ngôi làng thuộc tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan). Nội dung kể về gia đình sáu anh chị em, trong đó có Yam (Rattanawadee Wongtong đóng), bị thế lực quỷ ám chiếm xác và ăn mòn nội tạng.

Phần hai diễn ra sau ba năm từ các sự kiện trong phần đầu. Dù gia đình khuyên can, người anh cả Yak miệt mài truy tìm manh mối về linh hồn áo đen nhằm trả thù cho Yam. Anh phát hiện quỷ ăn tạng được pháp sư tên Puang điều khiển, hiện sống ẩn dật trong "khu rừng chết" Khamod. Trong khi Yak bất chấp nguy hiểm để trả thù, hiện tượng bí ẩn xuất hiện khi em gái anh - Yad (Denise Jelilcha Kapaun thủ vai) - chuẩn bị làm đám cưới. Nhân vật chính phải tìm ra bí mật về con quỷ trước khi tính mạng người thân của anh gặp nguy hiểm. Theo Thailand Box Office, phim có doanh thu hơn 366 triệu baht (hơn 277 tỷ đồng).

Trailer 'Tee Yod 2' Trailer "Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2" (Tee Yod 2), công chiếu trong nước ngày 18/10. Video: CJ ENM

Nadech Kugimiya, 32 tuổi, mang hai dòng máu Thái - Áo. Năm 2010, diễn viên đầu quân cho nhà đài CH3, lần đầu góp mặt trong phim Mối tình ngang trái. Trong phim, Nadech là nhân vật phụ nhưng gây chú ý với vẻ ngoài điển trai và diễn xuất tự nhiên. Ngoài Tee Yod, nghệ sĩ còn để lại dấu ấn qua các phim Trang trại tình yêu, Sứ mệnh và con tim, Lừa đểu gặp lừa đảo.

Diễn viên gắn bó với đồng nghiệp Yaya Urassaya 13 năm. Để chinh phục bạn gái, Nadech thường tâm sự, đánh đàn, nghe nhạc cùng nhau. Sau loạt phim chung thành công, cả hai được người hâm mộ yêu quý, là một trong những cặp sao đẹp của showbiz Thái. Tháng 6/2023, hai nghệ sĩ có buổi cầu hôn dưới sự chứng kiến của các đồng nghiệp Kimberly Ann Voltemas, Rasri Balenciaga, Mark Prin.

Denise Jelilcha Kapaun, 14 tuổi, là diễn viên mới nổi của làng giải trí Thái Lan, từng xuất hiện trong các phim truyền hình Tricky in Love, Eclipse of the Heart.

Nutthacha Jessica Padovan, 10 tuổi, là người Anh gốc Thái, hiện hoạt động với vị trí thực tập sinh tại GMM Grammy - công ty giải trí truyền thông lớn nhất Thái Lan.

Quế Chi