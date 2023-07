Dàn sao 'Sex and the City' sau 25 năm

John Corbett (62 tuổi, vai Aidan Shaw)

Từ sau Sex and the City, Corbett nhận một số vai diễn cho nhiều series, gồm United States of Tara (2009-2011), Parenthood (2011-2015), phim điện ảnh The Messenger (2007), My Big Fat Greek Wedding (2002, 2016), To All the Boys I Loved Before (2018). Trong And Just Like That 2, Corbett tái xuất với vai bạn trai cũ của Carrie Bradshaw.

Nghệ sĩ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và phát hành hai album: John Corbett (2006) và Leaving Nothin' Behind (2013). Năm 2020, diễn viên kết hôn với Bo Derek, sống ở trang trại thuộc Santa Ynez, California (Mỹ).