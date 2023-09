Dàn sao phim 'Biệt đội đánh thuê 4'

Dolph Lundgren (vai Gunner)

Gunner là lính đánh thuê người Scandinavia. Anh hay nhậu nhẹt, hẹn hò với những cô nàng trên mạng xã hội. Đây là nhân vật hài hước, giúp phim giảm bớt không khí căng thẳng.

Tài tử tên thật là Hans Lundgren, 66 tuổi, gắn bó Biệt đội đánh thuê từ phần đầu. Nghệ sĩ được biết đến với phim Rocky IV (1985), Masters of the Universe (1987), Showdown in Little Tokyo (1991), Universal Soldier (1992), Johnny Mnemonic (1995). Năm 2004, Lundgren đạo diễn tác phẩm đầu tay The Defender.

Năm 1994, nghệ sĩ kết hôn với nhà thiết kế trang sức Anette Qviberg, có hai con gái. Cả hai ly hôn năm 2011. Hồi tháng 7, tài tử cưới huấn luyện viên cá nhân người Na Uy Emma Krokdal, kém Lundgren 38 tuổi. Theo MSN, Lundgren chống chọi căn bệnh ung thư thận từ năm 2015 đến nay. Ảnh: Lionsgate/EPA