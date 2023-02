Megan Fox trục trặc với tình trẻ

Minh tinh Megan Fox khóa mạng xã hội, tháo nhẫn đính hôn sau cuộc cãi vã với bạn trai kém bốn tuổi Machine Gun Kelly.

Ngày 13/2, theo People, nguồn tin thân cận của cặp sao xác nhận hai người có cuộc tranh cãi lớn hồi cuối tuần: "Fox rất buồn và hiện không nói chuyện với Kelly. Họ chưa hủy hôn nhưng cô ấy đã tháo nhẫn. Trước đây, cả hai từng trục trặc nhưng lần này khá nghiêm trọng".

Megan Fox (trái) và chồng sắp cưới Machine Gun Kelly trục trặc tình cảm. Ảnh: People

Hôm 12/2, Fox đăng bức ảnh đang đốt một chiếc phong bì. Cô chú thích kèm lời bài hát Pray You Catch Me của Beyonce: "Bạn có thể nếm thấy sự thiếu trung thực. Nó đầy trong hơi thở của bạn". Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ nghi ngờ Kelly đã lừa dối vợ sắp cưới. Fox cũng không dự sự kiện Super Bowl tối 12/2 dù Machine Gun Kelly tham gia biểu diễn. Trước đó, hai người có mặt tại bữa tiệc do Drake tổ chức.