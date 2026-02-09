Dàn sao nội áp đảo runner quốc tế tại VnExpress Marathon All-Star 2026

VnExpress Marathon All-Star diễn ra trong điều kiện mưa rét, nhiệt độ khoảng 14 độ C, độ ẩm trên 80% và gió lớn. Ngay sau khi xuất phát lúc 5h, cuộc đua 42km chứng kiến màn đua tranh sát sao, hiếm thấy ở các giải chạy đường dài trong nước.
Ở 42km nam, cuộc đua ngôi đầu diễn ra giữa Huỳnh Anh Khôi (áo đen), Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Minh Tâm, Vann Pheara (Campuchia) và Wendwesen Tilahun Damte (Ethiopia, áo cam). Anh Khôi chủ động chạy đầu, bất chấp gió mạnh thổi ngược vào người.
Từ km 20, cuộc đua ngôi đầu chỉ còn Nguyên Thanh và Anh Khôi. Sau nhiều lần tấn công không thành, từ km 35, Nguyên Thanh vượt lên và tạo khoảng cách 400m với đàn em. Từ đó, anh thong dong về đích với thông số 2 tiếng 19 phút 44 giây. Đây là thành tích marathon tốt nhất của một VĐV Việt Nam lập ở giải trong nước.
Chỉ 17 giây sau, Huỳnh Anh Khôi cán đích với thời gian 2 tiếng 20 phút 1 giây. Runner 23 tuổi phá sâu kỷ lục cá nhân (PB), vượt qua thành tích của tượng đài Nguyễn Văn Lai để trở thành người chạy marathon nhanh thứ hai trong lịch sử Việt Nam, chỉ sau Hoàng Nguyên Thanh.
Trong khi nhóm VĐV Việt Nam duy trì sự ổn định, các runner châu Phi bắt đầu đuối sức do không thể thích nghi với thời tiết mưa lớn. Wendwesen Tilahun Damte (Ethiopia) - nhà vô địch VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2025 - gặp chấn thương gân kheo ngay từ km thứ 5. Cố gắng duy trì thêm một đoạn ngắn, runner này buộc phải bỏ cuộc (DNF) ở mốc km 10.
Kịch bản tương tự diễn ra ở nội dung 42km nữ khi Marta Tinsae Birehan (Ethiopia) không thể theo kịp sải chân của Phạm Thị Hồng Lệ. Chân chạy gốc Gia Lai duy trì kỷ luật chiến thuật nghiêm ngặt. Cô ghi chi tiết các mốc thời gian mục tiêu (pace) cho mỗi 5 km lên cánh tay và liên tục kiểm tra đồng hồ để đảm bảo kế hoạch đề ra.
Phạm Thị Hồng Lệ vỡ òa khi phá băng 42km nữ sau 2 tiếng 38 phút 6 giây. Thông số này vượt qua kỷ lục quốc gia của Nguyễn Thị Oanh (2 tiếng 39 phút 49 giây) và phá sâu PB cũ của cô tới khoảng 4 phút.
Trong khi đó, ứng viên vô địch Marta Tinsae Birehan (Ethiopia) tụt lại sâu phía sau, chỉ về thứ tư do chấn thương, sau hai VĐV Việt Nam khác là Doãn Thị Oanh và Vũ Khánh Linh.
Điểm sáng hiếm hoi của các VĐV ngoại quốc thuộc về Kenedy Njogu (Kenya). Anh một mình dẫn đầu chặng 21 km và về nhất sau 1 tiếng 6 phút 24 giây. Kenedy chính là nhà vô địch cự ly 42 km mùa giải trước với thông số 2 tiếng 16 phút 52 giây, nhưng năm nay anh chọn xuống thi đấu cự ly bán marathon để đảm bảo thể lực.
Đồng hương của Kenedy, Edwin Kiptoo, về ba (1 tiếng 11 phút 49 giây) sau Dương Minh Hùng. Kiptoo là chân chạy dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở Việt Nam và được nhiều người biết tới.
Ở 21km nữ, Đoàn Thị Thu Hằng chứng tỏ đẳng cấp tuyển thủ quốc gia với chức vô địch sau 1 tiếng 22 phút 12 giây. Chân chạy Quảng Ninh gần như độc hành suốt cuộc đua. Xếp ngay sau Hằng là Lê Thị Bích và Thái Thị Hồng.
Lão tướng Nguyễn Văn Lai về thứ ba 42km nam với thành tích 2 tiếng 22 phút. Dù không bảo vệ được ngôi á quân mùa trước, chân chạy thuộc biên chế Quân đội vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc và cải thiện thành tích hơn 4 phút so với năm ngoái trong điều kiện thời tiết khó khăn hơn.
Vann Pheara - kỷ lục gia marathon Campuchia - về thứ tư, chỉ kém Nguyễn Văn Lai vài giây. Vann Pheara được xem là biểu tượng của chạy bộ đường dài Campuchia nhờ phong cách thi đấu bền bỉ. Tại giải này, anh liên tục bám đuổi nhóm dẫn đầu Việt Nam suốt nửa đầu chặng đua trước khi bị bỏ lại ở những km cuối.
Minh Ngọc
Ảnh: VnExpress Marathon