Dàn sao nội áp đảo runner quốc tế tại VnExpress Marathon All-Star 2026

Từ km 20, cuộc đua ngôi đầu chỉ còn Nguyên Thanh và Anh Khôi. Sau nhiều lần tấn công không thành, từ km 35, Nguyên Thanh vượt lên và tạo khoảng cách 400m với đàn em. Từ đó, anh thong dong về đích với thông số 2 tiếng 19 phút 44 giây. Đây là thành tích marathon tốt nhất của một VĐV Việt Nam lập ở giải trong nước.